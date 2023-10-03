Проект «Театральный поединок» стартовал в Подмосковье, Симферополе и Петропавловске-Камчатском

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«Молодежный проект „Театральный поединок“ - это уникальная возможность для учащихся, занимающихся в школьных театрах, пройти интенсивный практический курс по актерской импровизации и принять участие в конкурсной программе в формате театральной игры», - рассказал автор и руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин.

Для участников подготовил мастер-классы по импровизации. В конце проекта состоятся выступления на сцене.

«Команды примут участие в культурной программе, оригинальных мастер-классах и тренингах от ведущих мастеров. Основные мероприятия пройдут с 25 по 27 ноября в Московском Губернском театре и Детском музыкальном театре юного актера города Москвы», - сообщил директор проекта «Театральный поединок» Валерий Опенкин.

Для руководителей коллективов проведут конференцию «Лаборатория театра».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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