19 декабря 2024, 18:47

Проект «Спортивный Солнечногорск» победил во всероссийском конкурсе инициатив

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Проект Юлии Зимкиной «Спортивный Солнечногорск» стал лучшим в номинации «Культурный код» на региональном этапе всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Лауреат представит Подмосковье на федеральном уровне.

Итоги были подведены на форуме «Мой бизнес. Открывая новые горизонты». Участники из Московской области подали 30 заявок. В конкурсе представлено шесть номинаций. Победителей наградили дипломами и памятными подарками.

«Спортивный Солнечногорск» зародился еще в 2015 году. Он объединяет лучших тренеров и инструкторов Солнечногорска, предлагая бесплатные занятия на свежем воздухе для всех желающих. В рамках проекта доступны разнообразные направления: йога, бег, художественная гимнастика, танцы, функциональные тренировки, цигун, пилатес, табата, воркаут, единоборства и многие другие.

Кроме того, «Спортивный Солнечногорск» активно инициирует проведение спортивных мероприятий и праздников, способствуя развитию здорового образа жизни в сообществе.

«За эти годы „Спортивный Солнечногорск“ стал одной из ведущих социальных инициатив в округе. Он пользуется огромной популярностью: все больше людей присоединяются к нему и приобщаются к здоровому образу жизни», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Организатором регионального этапа выступил центр «Мой бизнес» Московской области. Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших практик социального предпринимательства.

Спортсмены Солнечногорск конкурсы
19 декабря 2024, 18:51
Администрация Одинцова провела выездной прием жителей поселка Летний Отдых
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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел выездной прием в Доме культуры поселка Летний Отдых. Жители обращались с вопросами по образованию, благоустройству и экологии.

Они подняли проблему детского сада № 58, построенного в 1966 году и требующего капитального ремонта, особенно канализации. Иванов отметил, что муниципалитет планирует провести поэтапный капремонт и ищет участок для нового садика.

Также староста деревни Сальково Татьяна Романова озвучила необходимость создания детской игровой и спортивной площадки, подходящий участок для которой может быть включен в программу благоустройства на 2026 год. Вопросы о наружном освещении и обустройстве аллеи к мемориалу павшим в годы войны также нашли поддержку.

Кроме того, в хуторе Никонорова будут решены проблемы с освещением за счет внебюджетных источников. Зеленый участок и пруд оформят в муниципальную собственность. Также готовы провести муниципальный земельный контроль по факту складирования контейнеров. Стоит отметить, что на приеме Андрей Иванов проинформировал ветерана боевых действий Дмитрия Захарова о возможностях получения земельных участков для ветеранов.

Одинцово Благоустройство Андрей Иванов Медицина
19 декабря 2024, 18:28
Жители Солнечногорска смогут проголосовать за лучший отель округа
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Жителей Солнечногорска приглашают проголосовать за лучшую организацию в сфере туризма. От муниципалитета в конкурсе участвуют пять отелей. Победителей объявят 25 декабря.

В Московской области проходит онлайн-голосование в рамках конкурса «Лучшая организация в индустрии туризма». Этот конкурс направлен на повышение качества обслуживания гостей региона, продвижение уникальных туристических предложений и формирование положительного имиджа предприятий сферы гостеприимства.

В номинации «Городская гостиница года» участвует трехзвездочный мини-отель «Сан-Сити». В номинации «Загородная гостиница года» представлены несколько четырехзвездочных отелей: «Лесной», «Солнечный» и «Истра Холидей», а также пятизвездочный бутик-отель «Сенешаль». Номинацию «Кемпинг (глэмпинг) года» представляет Эко-база «Березовая роща».

«Участие наших отелей в конкурсе „Лучшая организация в индустрии туризма“ - это не только возможность заявить о себе, но и шанс продемонстрировать высокий уровень сервиса и уникальность предложений Солнечногорска. Призываю всех поддержать местных представителей, ведь каждый голос - это вклад в развитие туристической составляющей нашего округа», - подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Голосование проходит на официальном сайте конкурса и продлится до 22 декабря.

Солнечногорск Туризм Отели конкурсы
19 декабря 2024, 18:25
Мастер-классы по волейболу пройдут для участников Школьной лиги в Подмосковье
Медиасток.рф
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Знаменитые волейболистки Екатерина Гамова и Леся Махно проведут тренировку для участников Школьной лиги Московской области. Мастер-класс состоится 23 декабря в спортивном комплексе на стадионе «Орион» в Балашихе.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка мира и России Екатерина Гамова, а также чемпионка мира и многократная чемпионка России Леся Махно, проведут разминку для юных волейболисток Балашихинской школьной лиги и ответят на их вопросы.

Тренировку организуют перед товарищеским матчем сборных команд девочек, отобранных по итогам соревнований Школьной лиги округа. После матча на стадионе «Орион» пройдет «Битва физруков», где учителя физкультуры двух дивизионов Балашихинской лиги будут соревноваться в волейболе, баскетболе 3×3, футзале и шахматах.

Напомним, в первом сезоне Единой школьной лиги Московской области запланировано более пяти тысяч соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно и другие.

Спортсмены
19 декабря 2024, 18:18
Филиалы БТИ Подмосковья провели около 380 встреч по вопросам амнистий с января
Фото БТИ МО
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Филиалы БТИ Московской области регулярно организуют встречи с владельцами недвижимости, выезжая в садоводческие товарищества и гаражные кооперативы. Эти мероприятия помогают ускорить процесс регистрации объектов недвижимости, таких как дома и гаражи.

Во время встреч специалисты предоставляют актуальную информацию и консультации, а также позволяют собственникам сразу заключать договоры на услуги учреждения. В 2024 году сотрудники филиалов ГБУ «БТИ Московской области» провели 377 выездных встреч в рамках программ дачной и гаражной амнистий.

Наибольшее количество выездов в этом году провели Орехово-Зуевский, Мытищинский, Одинцовский и Южный филиалы.

Дачная и гаражная амнистии позволяют в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на различные объекты недвижимости, что защищает имущественные права граждан.

Недвижимость

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