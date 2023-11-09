Проект «Сопровождаемое проживание» помог жителям Подмосковья с ментальными особенностями обустроить быт
Уникальный проект «Сопровождаемое проживание» реализуется на территории Московской области. Благодаря нему люди с ментальными особенностями учатся жить и обустраивать свой быт самостоятельно.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что проект реализуется в специальных квартирах, где проходит работа с профессионалами.
«Сейчас в них проживают в общем 16 человек. С начала года выпускниками стали три человека, а еще одного выпустим уже в конце ноября», - рассказала Людмила Болатаева.
Представители Министерства социального развития Подмосковья подчеркнули, что данный проект помогает людям с инвалидностью жить полноценно, работать и решать бытовые вопросы. При этом им всегда доступны консультации специалистов.
Квартиры расположены в Егорьевске. В них созданы все удобства для пребывания людей с ментальными особенностями. Неподалеку от них магазины, спортивный зал, бассейн и остановки общественного транспорта.
«Наши выпускники - это полностью социально адаптированные люди, которые очень трудолюбивы и на момент выпуска имеют работу», - добавили в Министерстве социального развития.
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