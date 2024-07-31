31 июля 2024, 09:37

Проект «Школа ходьбы» для пациентов с протезами появится в Реутове

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Компания «Центр ортопедии и протезирования» в Реутове создаст программу реабилитации для инвалидов. В округе запустят проект «Школа ходьбы» для поддержки пациентов с протезами.

Реализацию нового проекта с руководством предприятия обсудила заместитель главы городского округа Реутов Лилия Бабалова.

Предприятие «Центр ортопедии и протезирования» работает в муниципалитете с 2022 года и выпускает высокофункциональные протезы и ортезы. За два года компания обеспечила протезами более 850 инвалидов, в том числе 290 протезов передали участникам специальное военной операции.

Центр предоставляет полный цикл услуг по протезированию: от первичного приема врача травматолога-ортопеда, до изготовления протеза и реабилитации. Для последнего в Реутове запустят проект «Школа ходьбы». Для этого уже арендовано помещение для будущего зала лечебной физкультуры, также планируется закупить физиотерапевтическое оборудование и аппараты для механотерапии. Объем инвестиций в проект составит около 20 миллионов рублей.

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Здравоохранение Реутов Инвалиды
31 июля 2024, 10:31
Еще одна компания из Подмосковья получила IT-грант
Unsplash
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Компания «РТК ИТ плюс» получила региональную поддержку в Подмосковье. Предприятие занимается разработкой программного обеспечения и научными исследованиями в области защиты информации.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, IT-грант позволит компании привлечь более высококвалифицированные кадры.

«Получить поддержку могут компании, где в штат организации принято не менее пяти новых сотрудников», - поделился первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Подать заявку на получение гранта могут компании, зарегистрированные в Подмосковье, которые имеют не менее 70% выручки от разработки программ или производства компьютерной техники. Узнать обо всех условиях можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
31 июля 2024, 10:28
Новые аппараты для помощи младенцам поступили в областной центр материнства и детства
Архив МОЦОМД
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Транспортный инкубатор для перевозки недоношенных малышей и инфузионные насосы поступили в МОЦОМД. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Отмечается, что инкубатор обеспечивает надежную защиту малыша от воздействия внешней среды. Он создает необходимую для новорожденного среду, поддерживает постоянный температурный режим, способствует равномерному распределению тепла и увлажнению воздуха.

По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Люберецкого родильного дома Натальи Геркушенко, новое оборудование позволяет обеспечивать постоянную адекватную оксигенацию.

Инфузионные насосы необходимы для управляемого внутривенного введения растворов препаратов в точных дозировках.

«Мы применяем их в тех случаях, когда схема вливания лекарства сложна и продолжительна, требует строгого соблюдения периодичности поступления в организм юных пациентов», - прокомментировала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детской больницы Мария Попова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Врачи
31 июля 2024, 10:10
Выступления артистов эстрады и циркачей прошли в День города в Волоколамске
Телеканал «360»
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Волоколамск отпраздновал 889 лет со дня основания. Ко Дню города подготовили большую программу с ярмарками, мастер-классами, выступлениями артистов цирка и российской эстрады.

Финалом праздника стал концерт артистов российской эстрады: выступили группы «Винтаж», «Инь-Ян» и другие.

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Интерактивные мероприятия проходили по всему городу: в Волоколамском кремле, парке Победы, на стадионе «Текстильщик». В городском парке развернулись десятки праздничных локаций: торговые ряды, мастер-классы, цирковые представления, художественные выставки, презентации семейных династий, богатырские поединки и многое другое.

«Здесь и матер-классы, и торговля, и тематические площадки для разных возрастов. У нас на территории округа находится усадьба Гончаровых, поэтому одна из локаций была посвящена Пушкину», - рассказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

По традиции в День города чествовали отличников труда и культуры. Самых достойных наградили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации округа и Московской областной думы.

На праздник в Волоколамск прибыли представители Лотошинского городского округа и делегация из городов-побратимов Верхнедвинска и Чечерска в Белоруссии.

«Делегация наша принимает ежегодно участие в праздничных мероприятиях. Всегда рады, что нас приглашают, мы поддерживаем тесные связи с Волоколамском. В городе всегда - только положительные впечатления», - отметил начальник отдела кадровой работы районного исполкома города Чечерск Вадим Крупенькин.

Концерты Волоколамск
31 июля 2024, 10:03
Молодая семья из Люберец приобрела жилье по льготной программе
Министерство жилищной политики Московской области
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Мама с двумя детьми из Люберец приобрела собственную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Бухгалтер Мархабо Ахмедова воспитывает двоих сыновей. Старшему восемь лет, младшему - четыре. Раньше все они жили у родителей мамы, потом узнали о программах поддержки молодых семей в Подмосковье и решили попробовать. Сейчас у Ахмедовых своя «двушка».

«Закончим ремонт и будем перевозить вещи. Ехать недалеко. Дом выбрали рядом с тем, где жили раньше, чтобы быть поближе к моим родителям. Они мне помогают. Кода я на работе, мама может зайти посидеть с детьми, присмотреть за ними», - говорит Мархабо.

Узнать условия программы и подать заявку на участие можно онлайн на портале госуслуг.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Люберцы Семья

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