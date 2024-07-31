Проект «Школа ходьбы» для пациентов с протезами появится в Реутове

Реализацию нового проекта с руководством предприятия обсудила заместитель главы городского округа Реутов Лилия Бабалова.

Предприятие «Центр ортопедии и протезирования» работает в муниципалитете с 2022 года и выпускает высокофункциональные протезы и ортезы. За два года компания обеспечила протезами более 850 инвалидов, в том числе 290 протезов передали участникам специальное военной операции.

Центр предоставляет полный цикл услуг по протезированию: от первичного приема врача травматолога-ортопеда, до изготовления протеза и реабилитации. Для последнего в Реутове запустят проект «Школа ходьбы». Для этого уже арендовано помещение для будущего зала лечебной физкультуры, также планируется закупить физиотерапевтическое оборудование и аппараты для механотерапии. Объем инвестиций в проект составит около 20 миллионов рублей.

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