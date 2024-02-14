14 февраля 2024, 14:33

Проект «Школа будущих пап» запустили в Одинцове

Мария Шматкова
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Центр «Школа будущих пап» открыли на базе женской консультации в Одинцове. Там будущие отцы смогут пройти обучение и подготовиться к появлению ребенка.

Проект «Школа мам» работает в округе много лет. Часто занятия посещают пары, но иногда отцы ждут своих жен в коридоре. Для них решили сделать отдельную программу обучения.

Первое занятие посвятили психологической подготовке к родам. Одним из участников стал Константин Неделько. Он и его жена ждут второго ребенка. По мнению мужчины, такие занятия помогают укрепить семью и получить ответы на важные вопросы.

«Надеюсь, что этот проект будет активно развиваться, будут приходить опытные специалисты, они будут готовить мужчин к отцовству», - рассказал он.

Лекции будут проводить несколько раз в месяц. Спикерами станут акушеры-гинекологи, психологи и неонатологи.

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Одинцово Дети Семья
14 февраля 2024, 15:07
Свыше 93 тысяч девятиклассников Подмосковья прошли собеседование по русскому языку для допуска к ОГЭ
медиасток.рф
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Свыше 93 тысяч девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Испытание стало допуском к ОГЭ.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, ученики выполняли работу в стенах своих школ. На выполнение заданий отводилось около 15 минут. Школьники должны быть прочитать текст вслух, пересказать его, подготовить монолог по одной из выбранных тем и пообщаться с экзаменатором. Для получения зачета ученик должен набрать больше 10 баллов.

«По итогам прошлого года с работой успешно справились более 99% школьников, в этом году также ожидаем хорошие показатели. А у ребят, которым не удалось справиться с собеседованием с первого раза, будет возможность пересдать в дополнительные даты», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Дополнительные дни для пересдачи - 13 марта и 15 апреля. Они нужны для тех, кто не наберет максимальный балл или не явится на экзамен по уважительным причинам.

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Школы Школьники Образование
14 февраля 2024, 14:53
Интерактивные площадки откроют ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Кубинке
Unsplash
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Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов, состоится 17 февраля в Кубинке. На территории Музейно-храмового комплекса министерства обороны развернутся интерактивно-исторические площадки.

В 2024 году исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. В программе мероприятия запланировано множество интерактивных и исторических занятий.

На площадке организуют огневую позицию минометных расчетов М-82 и «Василек» из состава 45 полка ВДВ Советской Армии. Каждый желающий пройдет обучение в качестве бойца минометного расчета.

В интерактивной форме инструкторы проведут для участников ознакомление с воинскими специальностями: пулеметчика, связиста, снайпера, военфельдшера. Также можно пройти полосу препятствий и научимся метанию учебных гранат.

В программе «9-я РОТА…» гостей ознакомят с полевой почтой, экипировкой и снаряжением десантника. Инструктор расскажет о подвиге легендарной 9 роты.

На площадке пройдет выставка униформы и мундиров Советской Армии периода 1979–1989 годов, а также здесь можно научиться сборке и разборке автомата Калашникова.

Начало мероприятия в 10:00. Вход - свободный, участие бесплатное.

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Одинцово Военные История
14 февраля 2024, 14:52
Подарочные наборы к юбилею вручили 600 жителям Волоколамска, Лотошина и Шаховской в 2023 году
Министерство социального развития Подмосковья
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Поздравления от губернатора и подарочный набор с предметами народных художественных промыслов получили в прошлом году все юбиляры Подмосковья. Среди них — 600 жителей Волоколамска, Шаховской и поселка Лотошино.

В 2023 году подарки к круглым датам получили 270 жителей Волоколамского городского округа, 120 юбиляров из округа Лотошино и 210 именинников из Шаховской.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что подарочный набор получают юбиляры, начиная с 80 лет. Обращаться за услугой не нужно, данные поступают автоматически. Но если по каким-то причинам сведения о юбиляре отсутствуют, заявление можно подать через портал госуслуг.

В 2024 году юбилярам в Подмосковье вручают жостовкий поднос. На 90-летие и более поздние юбилеи для женщин предусмотрели павлово-посадский шерстяной платок, а для мужчин - плед.

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Волоколамск Шаховская Лотошино
14 февраля 2024, 14:49
Регоператор призвал жителей Чехова оплачивать счета за вывоз мусора онлайн
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Региональный оператор напомнил жителям Чехова о возможности оплатить услугу вывоза мусора напрямую онлайн. Это позволит избежать долгов и начисления пени.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, с 1 января некоторые жилые дома перешли к другой управляющей организации. Из-за этого уровень платежной дисциплины снизился и многие перестали вовремя оплачивать услуги ЖКХ.

В ведомстве напомнили, что при неоплате более двух месяцев образуется долг и начисляются пени. Избежать этого поможет своевременная оплата. Перечислить средства без комиссии можно на сайте регоператора.

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ЖКХ Чехов Мусор

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