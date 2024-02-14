Проект «Школа будущих пап» запустили в Одинцове

Проект «Школа мам» работает в округе много лет. Часто занятия посещают пары, но иногда отцы ждут своих жен в коридоре. Для них решили сделать отдельную программу обучения.

Первое занятие посвятили психологической подготовке к родам. Одним из участников стал Константин Неделько. Он и его жена ждут второго ребенка. По мнению мужчины, такие занятия помогают укрепить семью и получить ответы на важные вопросы.

«Надеюсь, что этот проект будет активно развиваться, будут приходить опытные специалисты, они будут готовить мужчин к отцовству», - рассказал он.

Лекции будут проводить несколько раз в месяц. Спикерами станут акушеры-гинекологи, психологи и неонатологи.

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