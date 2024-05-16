Проект ранней реабилитации детей запустили в Подмосковье

Раньше социальный центр в Пушкино помогал детям с особенностями старше трех лет. Теперь, благодаря проекту «Ранняя помощь», реабилитацию там могут пройти ребята с младенческого возраста. Это позволяет выявить инвалидность или другие проблемы со здоровьем. Среди подопечных - дети с расстройствами аутистического спектра, ДЦП, нарушением слуха и речи и многие другие. Для них проводят занятия с логопедом, психологом, делают массаж, групповую арт-терапию и многое другое.

«Медицина в нашем направлении не нужна. Ребенку нужна социализация, и когда мы его впустили в групповые занятия, где детки уже разговаривали, он, глядя на них, влился в социум и заболтал», - сказал Артем Савин.

С момента запуска проекта, в социальном центре «Пушкинский» помогли более 40 детям. При этом работу ведут не только с ними, но и с родителями - им объясняют, как обустроить быт и как заниматься с ребенком для успешного результата. По словам директора учреждения, важно закрепить полученный результат дома.

«Приходя домой, нужно закреплять полученный результат. Каждый сотрудник взаимодействует с родителем. Он рассказывает, как его обслуживать, какие занятия проводить дома, дает задания, которые нужно выполнять», - сказал он.

Пока дети посещают занятия, родители также проводят время с пользой. Для них проводят уроки рисования, пения, гимнастики, а также тренинги с психологом.

В будущем социальный центр планирует открыть новые мастерские, где подопечные, в том числе взрослые, смогут заниматься растениеводством, фотоделом, шитьем и многим другим.

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