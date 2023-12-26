Проект подмосковного лесничего получил спецприз Росприроднадзора
Видеопроект подмосковного лесничего получил специальный приз Росприроднадзора в рамках премии «Экология — дело каждого». Она посвящена интересным, нестандартным и креативным идеям и инициативам, связанным с сохранением окружающей среды.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, проект «Лесовик-затейник» придумали ведущий инженер «Мособллес» Владимир Захаров и его друг Сергей Шавлак из Бахчисарая. Его идея заключается в том, что лес - это интересно.
«В небольших видеороликах, размещаемых на всероссийском интернет-портале Forest.RU, мы знакомим зрителей с фактами из жизни леса, вместе совершаем небольшие открытия. Неожиданно в социальных сетях проекта стало формироваться сообщество неравнодушных к природе людей, и это нас вдохновляет на продолжение и развитие», - рассказал Владимир Захаров.
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