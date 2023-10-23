Проект подмосковного комитета по ценам и тарифам победил на всероссийском конкурсе

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Как рассказали в комитете, победу в номинации «Лучшая управленческая практика» получил проект «Цифровой сервис планирования и контроля исполнения инвестиционных программ и программ ремонтов инфраструктуры ЖКХ». Он дает возможность работать в единой информационной системе комитету, Минэнергетики и МинЖКХ Подмосковья. С его помощью ответственные лица получают push-уведомления о приближении срока завершения очередного этапа дорожной карты и ведут отчетность, которая отображается в Центре управления регионом.

Сервис оказался востребованным у всех органов местного самоуправления. После внедрения системы исполнение инвестиционных программ составит не менее 85%, а также увеличится эффективность использования тарифных источников для модернизации системы ЖКХ.

Награждение победителей пройдет 26–27 октября в Новосибирске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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