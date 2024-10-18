18 октября 2024, 13:00

Проект по сохранению исторических домов представят в Коломне

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На Шелковой фабрике в Коломне презентуют проект «Дом вдали». В его рамках планируют сохранять исторические дома округа, а также развивать муниципалитет.

Проект является всероссийским. Он помогает предпринимателям найти старинные дома и использовать их для развития проектов.

Для проекта инвентаризировали и нанесли на карту 38 исторических домов Коломны. Для презентации уже подготовили видеоролик с историческими домами округа, которым хотят подарить новую жизнь.

Инициативу представит руководитель «Дома вдали» и управляющий партнер проекта «Даль» Александр Ивакин. Участники команды расскажут, как реализовывали проект в других городах.

Идею реализуют при поддержке Фонда Президентских грантов. Презентация пройдет 25 октября.

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Коломна Бизнес История Архитектура
18 октября 2024, 13:06
Педагоги из Подольска поучаствуют в областном проекте по менеджменту
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К региональному проекту подготовки менеджмента подключились учителя из Подольска. Для них провели тренинг, на котором рассказали, как управлять командой.

Встреча в рамках проекта «Управление талантами: управленческая элита 1.0» состоялась в Корпоративном университете развития образования Московской области. В ней поучаствовали свыше 70 работников сферы образования из разных муниципалитетов.

Подольск на мероприятии представили 11 педагогов. На тренинге они попрактиковали свои управленческие умения. Их обучили определять типы сотрудников, выбирать стили поведения и подходы в управлении.

Отметим, что проект запустили в Подмосковье в сентябре этого года. Его задача - создать качественный управленческий кадровый резерв для Подольска и в целом для Московской области.

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Подольск Учителя Образование
18 октября 2024, 13:01
Новая детская площадка появилась в микрорайоне Катюшки в Лобне
Телеканал «360»
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Звонкий смех детей на Лобненском бульваре будет слышен все чаще. Здесь построили новую детскую площадку.

На открытие сооружения приехала глава Лобни Анна Кротова. «Я очень рада, что нам это удалось. Не просто самим, а совместно с инвестором СТК „Мельница“. Они нам помогли», - рассказала руководитель муниципалитета.

Еще в феврале на встрече с жителями микрорайона Катюшки администрация пообещала построить новую площадку. На Лобненском бульваре находятся средняя школа № 10 и детский сад. Их посещают более тысячи ребятишек, поэтому игровую зону здесь ждали давно.

«Площадки не было вообще. Были поломанные какие-то дореволюционные сооружения, которым, наверное, лет 20. Сейчас, конечно, это подарок большой», - поделилась впечатлениями жительница Лобни Оксана Бакуменко.

Оценили новые качели и горки и юные жители микрорайона. На площадке установили игровые элементы как для малышей, так и для ребят постарше. Маленьких гостей в день открытия ждал настоящий праздник - шары, музыка, анимационная программа и, конечно же, сладкие подарки.

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Дети Лобня Строительство
18 октября 2024, 12:37
Футболисты из Чехова выиграли в матче против Раменского на областном чемпионате
Телеканал «360»
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Уже через пару недель завершится первенство Московской области по футболу. А пока команды продолжают бороться за места в турнирной таблице.

Чеховские футболисты в рамках 20-го тура чемпионата Московской области по футболу разгромили соперников из Раменского. Игроки спортивной школы «Витязь» 2010 года рождения на своем поле чувствовали себя по-хозяйски в матче с командой спортшколы «Пионер» из Раменского.

Еще в первом тайме команда из Чехова сумела пять раз поразить ворота соперников, проводя быстрые и размашистые атаки. После перерыва футболисты «Витязя», не сбавляя оборотов, сумели отличиться еще трижды. Счет на табло говорит сам за себя - 8:0.

«Сезон уже заканчивается. Три тура осталось. Немножко не хватило этой команде 2010 года, чтобы оказаться в призах. Боремся за четвертое место. Ребята вышли с настроем, с желанием», - поделился главный тренер спортшколы «Витязь» Юрий Михайлов.

Ребята из «Витязя» 2008 года рождения также не оставил соперникам шансов, победив со счетом 8:1.

«В чемпионате все года идут не ниже пятого места. 2013 год вообще у нас занял первое место. Первая и вторая команды заняли первое место. 14-й год у нас вторые. Остальные года не падают ниже пятого места. Конкуренция хорошая в чемпионате области», - заявил директор СШ «Витязь» Александр Липко.

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Спортсмены Чехов Футбол
18 октября 2024, 11:54
Укладка асфальта на подходах к строящемуся путепроводу началась в Аникеевке
Unsplash
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В Аникеевке в рамках строительства путепровода через ж/д пути Рижского направления МЖД началась укладка асфальта на подъездных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас укладка асфальта идет со стороны Новорижского шоссе, а со стороны Волоколамского шоссе завершаются работы по монтажу металлоконструкций. В ведомстве также отметили, что на участке продолжаются дорожные работы и строительство ливневой канализации. На данный момент общая готовность путепровода превышает 65%.

Открытие движения по путепроводу запланировано на конец 2024 года.

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Дороги

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