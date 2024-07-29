29 июля 2024, 16:49

Проект по обмену книгами создали в Лобне

Читайте нас в: Google Новости

Активистка Молодежного совета при главе городского округа Лобня София Крупельницкая основала проект по буккроссингу. В округе работают пять пунктов, где горожане могут обменяться книгами.

Активистка София Крупельницкая создала проект обмена «путешествующими книгами». К акции может присоединиться любой желающий. В Лобне открыты уже пять точек буккроссинга: на улице Ленина, 23, корпус 3, на улице 40 лет Октября, 7а, на улице Ленина, 16 и 8, а также на улице Кольцевая, 4а.

Прочитав книгу, участник оставляет ее в пункте. А другой находит эту книгу и читает. Обмениваясь между собой, участники акции продлевают жизнь книгам.

Отметим, во время чтения человек расширяет кругозор, развивает фантазию и воображение, пополняет свой словарный багаж, тренирует память.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Лобня Молодежь
29 июля 2024, 17:24
Всероссийские соревнования по бейсболу прошли в центре «Планерная» в Химках
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Детские всероссийские соревнования по бейсболу провели в спортивном центре «Планерная». Олимпийский комплекс в Химках собрал десятки спортсменов.

На химкинском поле встретились сборная Московской области и команда из Санкт-Петербурга. Матч завершился с разгромным счетом 19:3.

«Сегодня мы победили в упорной борьбе. Питер показал себя довольно неплохо. Наша команда старалась. Мы знаем, что можем выигрывать, что мы сильные, и сейчас доказываем это на поле», - рассказал игрок третьей базы команды Московской области Максим Михайлов.

В спортивном центре «Планерная» в Химках уникальное бейсбольное поле. Оно имеет строго квадратную форму, в каждом углу - специальные базы для защитников, в центре - место подающего. Еще четыре человека выходят во внешнее поле. Нападающий должен отбить мяч, преодолеть круг через все базы и вернуться на исходную позицию. Тогда команда зарабатывает очко.

«Очень сильно хочу похвалить питчерскую работу. Со всех турниров в этом году лучше всего игроки-питчеры показывают себя на спартакиаде», - поделился старший тренер команды сборной Московской области Юрий Бакалец-Акоста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
29 июля 2024, 17:23
Парад колясок в честь Года семьи пройдет в Лобне 14 сентября
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне продолжается подготовка к празднованию Дня города 14 сентября. В честь Года семьи для молодых родителей и их детей организуют парад колясок «Мой первый экипаж». Конкурсантам предстоит украсить коляску и заполнить заявку на участие.

Одним из праздничных мероприятий на Дне города в Лобне будет парад колясок «Мой первый экипаж». Конкурс приурочен к Году семьи, а принять участие в нем могут все горожане, чьи дети пока передвигаются в колясках. Для этого папы и мамы должны украсить коляску своего малыша, а также оформить заявку по ссылке.

Торжественное шествие состоится 14 сентября в 10:30 перед сценой в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: городской округ Лобня, улица Ленина, 22.

Каждый год в Лобне организуют такой парад для молодых родителей. А о других мероприятиях и праздничных программах Дня города будет известно позднее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Лобня Молодежь
29 июля 2024, 17:23
Аграрии Подмосковья ввели в оборот почти 7 тысяч гектаров неиспользуемых земель
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
В начале года стартовала кампания по вводу в оборот земель в Подмосковье. За этот период аграрии ввели 6,7 тысячи гектаров ранее не используемых земель. В Минсельхозе Московской области уточнили, что это 27% годового плана.

На данный момент лидерами стали Можайск, Шаховская, Лотошино, Ступино и Волоколамск. Всего в текущем году планируется ввести в оборот около 25 тысяч гектаров земли.

В ведомстве отметили, что эффективное управление землями помогает обеспечивать продовольственную безопасность региона и рост экспортного потенциала. Аграрии Московской области могут обратиться за консультациями по субсидиям по телефону: 8 (498) 602-30-90 (добавочный 58345).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
29 июля 2024, 17:19
Торжественное вручение паспортов подросткам прошло в МФЦ Солнечногорска
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил на торжественной церемонии в МФЦ первые паспорта подросткам. Самый главный документ получили трое юношей и три девушки.

«Получение паспорта - это доказательство, что человек теперь является полноправным и ответственным гражданином нашей великой родины - России. В руках этих ребят теперь больше возможностей для развития и реализации собственных планов. Мы верим в них, надеюсь, каждый внесет свой уникальный вклад в будущее нашего города», - отметил Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мероприятие приурочили ко Дню работника МФЦ. Ребят поздравили глава муниципалитета, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, инспектор отделения по паспортной работе и старший лейтенант полиции Кристина Трофимова, а также заместитель руководителя солнечногорского МФЦ Татьяна Дворядкина.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил на торжественной церемонии в МФЦ первые паспорта подросткам.

Самый главный документ получили трое юношей и три девушки.

Паспорта Дети Солнечногорск МФЦ

Новости по теме