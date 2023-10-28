Проект по благоустройству перекрестков реализовали в Красногорске за 2 месяца

Перекресток на пересечении Подмосковного и Красногорского бульваров - самый загруженный. Это единственный въезд в микрорайон со стороны Москвы. Дорога здесь постоянно была разбита и, как следствие, повреждались автомобили. Но сегодня ситуация кардинально изменилась.

При поддержке главы муниципалитета проект обустройства сразу двух перекрестков - на пересечении Красногорского бульвара со Спасской улицей и Подмосковным бульваром - был реализован за два месяца. Благодаря новой дорожной разметке, местные жители теперь могут спокойно выезжать отсюда в Москву.

Заведующий территориальным отделом Павшинская пойма городского округа Красногорск Александр Степанков подчеркнул, что реализацию этого проекта очень долго ждали.

«На протяжении многих лет были ремонты, но капитально за перекресток еще не брались. Сейчас сделали. Пока только благодарственные отзывы и спасибо от жителей получаем», - поделился На перекрестках уложили современное асфальтовое покрытие и нанесли разметку. Вся работа строилась в рамках активного гражданского диалога совместно с жителями.

На сегодняшний день Павшинская пойма - густонаселенный район. Поэтому грамотная организация движения создает благоприятные условия для движения во все стороны, позволяет жителям с комфортом и без пробок выезжать в Москву или добираться до дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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