28 октября 2023, 16:39

Проект по благоустройству перекрестков реализовали в Красногорске за 2 месяца

Телеканал «360»
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Сразу 2 перекрестка обустроили в Красногорске. Благодаря новой дорожной разметке, местные жители теперь могут спокойно выезжать в Москву, не заезжая вглубь Павшинской поймы и не создавая лишних заторов.

Перекресток на пересечении Подмосковного и Красногорского бульваров - самый загруженный. Это единственный въезд в микрорайон со стороны Москвы. Дорога здесь постоянно была разбита и, как следствие, повреждались автомобили. Но сегодня ситуация кардинально изменилась.

При поддержке главы муниципалитета проект обустройства сразу двух перекрестков - на пересечении Красногорского бульвара со Спасской улицей и Подмосковным бульваром - был реализован за два месяца. Благодаря новой дорожной разметке, местные жители теперь могут спокойно выезжать отсюда в Москву.

Заведующий территориальным отделом Павшинская пойма городского округа Красногорск Александр Степанков подчеркнул, что реализацию этого проекта очень долго ждали.

«На протяжении многих лет были ремонты, но капитально за перекресток еще не брались. Сейчас сделали. Пока только благодарственные отзывы и спасибо от жителей получаем», - поделился На перекрестках уложили современное асфальтовое покрытие и нанесли разметку. Вся работа строилась в рамках активного гражданского диалога совместно с жителями.

На сегодняшний день Павшинская пойма - густонаселенный район. Поэтому грамотная организация движения создает благоприятные условия для движения во все стороны, позволяет жителям с комфортом и без пробок выезжать в Москву или добираться до дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Красногорск Благоустройство Дороги
28 октября 2023, 23:52
Регоператор МСК-НТ принял участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» в Одинцове
МСК-НТ
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Областной смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунальной сферы прошел 26 октября в Одинцове. Он проводится с целью повышения престижа профессии, уровня теоретических знаний и практических навыков.

Компания регионального оператора МСК-НТ, оказывающая коммунальную услугу «обращение с ТКО» в Чехове, Подольске, Серпухове, Пущино и Протвино, участвовала в представительской части мероприятия.

Всего в конкурсе 11 номинаций, в которых приняли участие более 250 человек. При этом в выставочной части участвовали более 20 организаций и предприятий, которые предоставляют услуги ЖКХ жителям Московской области.

Мероприятие проводится ежегодно. Конкурс прошел уже в 22 раз, в его рамках выбирают лучших работников ЖКХ. Организацией занимается Министерство ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он указал, что работы должны быть прозрачными и своевременными. На эти цели выдели 320 миллиардов рублей.

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Одинцово ЖКХ конкурсы
28 октября 2023, 23:27
Коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги в Коломне
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Коммерческое помещение со скидкой 50% можно приобрести в деревне Подлужье городского округа Коломна. Принцип торгов заключается в том, чтобы предложить наибольшую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Помещение расположен на улице Луговая, дом № 3. Для того, чтобы снизить цену на торгах, необходимо начать поиск лотов с пометкой «продажа посредством публичного предложения». Такой формат применяется, если ранее аукцион признали несостоявшимся.

В городском округе Коломна на торгах именно такой лот - помещение площадью 171,8 квадратных метров, которое предлагается приобрести в собственность. Здесь будущий владелец сможет осуществлять любую деятельность.

Заявки от участников принимаются до 16 января, а определение победителя состоится 18 января 2024 года. Принять участие могут все желающие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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Коломна Аукционы
28 октября 2023, 23:08
Творческая школа «Новые имена» пройдет в Подмосковье с 30 октября по 5 ноября
Министерство культуры и туризма МО
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Осенняя Творческая школа «Новые имена», специализирующаяся на духовых и ударных инструментах, пройдет с 30 октября по 5 ноября на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». В ней примут участие одаренные музыканты из разных регионов России, прошедшие конкурсный отбор.

Всего было выбрано 17 юных участников в возрасте от 11 до 18 лет. Они являются студентами музыкальных школ, институтов и колледжей Москвы, Казани, Ижевска, Воронежа, Ханты-Мансийска и Кемерово.

Целью мероприятия является повышение профессионального уровня молодых музыкантов и развитие их творческого потенциала. Программа школы включает индивидуальные мастер-классы от известных профессоров и педагогов.

Мастерством с участниками школы будут делиться преподаватели Московского государственного института культуры, Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

В ходе обучения участников ожидают индивидуальные и ансамблевые занятия, творческие лаборатории, концертные выступления и экскурсии. Каждому музыканту предоставляется время для самостоятельных занятий. Мастерство участников школы «Новые имена» можно будет оценить на концертах, которые состоятся 3 и 4 ноября в рамках празднования «Ночи искусств» в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Руководство музея-заповедника отметило, что сотрудничество с Фондом «Новые имена» является постоянным, и концерты стипендиатов часто проводятся на разных площадках. Проведение Творческой школы станет новым этапом развития взаимоотношений и, возможно, приведет к новым совместным проектам.

На основе результатов осенней Творческой школы самые талантливые музыканты могут быть рекомендованы для статуса стипендиата Фонда «Новые имена». Этот статус предоставляет право на получение единовременной стипендии и путевки в Творческую школу «Новые имена» в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводятся на территории Московской области.

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Музыка
28 октября 2023, 22:48
Получение сертификатов на перевозку животных упростили в аэропорту Домодедово
Н. Надточая
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Теперь сертификат для путешествий с питомцами можно оформить онлайн. Правда, посетить ветеринара лично все равно придется, рассказали в Россельхознадзоре.

Главный государственный инспектор управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Елена Олефир сообщил, что получить специальный сертификат для перевозки животных стало значительно проще. Теперь можно оставить предварительную заявку на официальном сайте Россельхознадзора. Там размещены подробные инструкции о том, как это сделать.

В ветеринарном сертификате будут указаны прививки, которые делали животному, а также последняя дата обработки от паразитов. Получение документа поможет значительно сэкономить время.

«С ним пассажир приходит на прием к ветеринарному инспектору, который проведет только визуальный осмотр животного. Это займет не более 20 минут. Стразу после этого пассажир может отправиться на регистрацию, - пояснила Елена Олефир.

Напомним, ранее сертификаты выдавали только в аэропорту. В среднем на осмотр животного и оформление всех необходимых документов уходило около 40 минут. Таким образом пассажирам нужно было рассчитывать время и приезжать в воздушную гавань заранее, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры. Нередко образовывались очереди.

Пассажирка по имени Елизавета поделилась первыми впечатлениями от перелета. Она вместе со своим померанским шпицем Боней летела в Турцию.

«Сейчас оформить ветеринарный сертификат стало гораздо проще. <…> Здесь я потратила не более 10 минут, - рассказала Елизавета.

Отметим, что ветеринарный сертификат можно оформить за 5 дней до полета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Аэропорт Домодедово Животные

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