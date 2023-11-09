Проект оказания плановой медпомощи на дому для пациентов старше 80 лет запустили в Дубне

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

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Одной из участниц проекта «Медицинский патруль» стала пенсионерка Нина Константиновна Федоренко. К ней домой приехала медицинская бригада для планового медицинского осмотра. Кроме Нины Константиновны, за один выезд гериатр посетил четырех пациентов. Побеседовал, осмотрел, а медсестра взяла анализы, сняла ЭКГ.

«Провел осмотр, беседу, осуществил комплексную гериатрическую оценку по всем сферам жизни: и по медицинской, и по социальной, и по психологической. Скорректировал их лечение», - рассказал гериатр медсанчасти № 9 Арсений Кузнецов.

Проект «Медицинский патруль» создан, чтобы помогать маломобильным пациентам: пожилым людям старше 80 лет, инвалидам I и II группы, участникам СВО.