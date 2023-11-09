09 ноября 2023, 12:13

Проект оказания плановой медпомощи на дому для пациентов старше 80 лет запустили в Дубне

Телеканал «360»
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Пациенты старше 80 лет из Дубны получат плановую медицинскую помощь на дому в рамках нового проекта. Пациентов посетят гериатры и врачи узкой специальности, которые проведут все необходимые обследования, в том числе ультразвуковую диагностику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

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Одной из участниц проекта «Медицинский патруль» стала пенсионерка Нина Константиновна Федоренко. К ней домой приехала медицинская бригада для планового медицинского осмотра. Кроме Нины Константиновны, за один выезд гериатр посетил четырех пациентов. Побеседовал, осмотрел, а медсестра взяла анализы, сняла ЭКГ.

«Провел осмотр, беседу, осуществил комплексную гериатрическую оценку по всем сферам жизни: и по медицинской, и по социальной, и по психологической. Скорректировал их лечение», - рассказал гериатр медсанчасти № 9 Арсений Кузнецов.

Проект «Медицинский патруль» создан, чтобы помогать маломобильным пациентам: пожилым людям старше 80 лет, инвалидам I и II группы, участникам СВО.

Здравоохранение Дубна
09 ноября 2023, 11:51
Встреча корги-отряда «Маруся и друзья» прошла в Центре гражданской защиты в Щелкове
Телеканал «360»
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Корги из отряда «Маруся и друзья» и их хозяева встретились в Центре гражданской защиты в Щелкове. В программе были конкурс костюмов, соревнования и консультации кинологов.

Встречи отряда корги - одна из главных традиций Центра гражданской защиты, призванная привлечь внимание к важности профессии спасателя.

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Встречу организовали щелковские спасатели. Сегодня корги-отряд «Маруся и друзья» - это не просто объединение любителей домашних питомцев, а всероссийское движение поддержки МЧС.

«У нас сегодня день открытых дверей, посвященный Дню гражданской обороны. <…> Когда собирается корги-отряд, когда веселье, когда креативность, тогда и многие вопросы остаются в памяти лучше. Люди сами придумывают себе занятия. У нас тут островок хорошего настроения», - рассказал директор Центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонид Киселев.

В центре внимания на осенней встрече - командир отряда корги Маруся Леонидовна. В этом году собака-талисман спасателей из Щелкова стала участницей программы на федеральном канале.

«Самый главный талисман рядом. Это замечательная собака, которая вдохновляет не только на подвиги, но и на добрые дела», - поделилась участница встречи Анжела Терентьева.

Спасатели Щелково
09 ноября 2023, 11:45
Минтранс Подмосковья назвал топ городских округов по строительству тротуаров
Минтранс Подмосковья
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Коломна, Дмитров и Орехово-Зуево вошли в число округов-лидеров по объему строительства тротуаров. В региональном Минтрансе сообщили, что все работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Работники «Мосавтодора» построили свыше 6,5 километра тротуаров в городском округе Коломна. Согласно плану, в этом году в округе обустроят 9,5 километра тротуаров. Сейчас работы завершили на улице Октябрьской революции, в Озерах - на улице Ленина, на участке от Озерского шоссе до поворота на улицу Шоссейную, а также на подъездном участке к поселку Первомайскому и на участке в селе Парфентьево.

В Дмитровском округе на данный момент построили 5,6 километра новых тротуаров на трех участках. Свыше шести километров тротуаров обустроили в Орехово-Зуевском округе. Работы полностью завершили. Тротуары обустроили на улицах Гагарина и Пролетарской, а также на участке от улицы Советской в деревне Давыдово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
09 ноября 2023, 11:41
Фестиваль «Дружба народов» пройдет в Мытищах в выходные
ДК "Яуза"
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Фестиваль «Дружба народов» пройдет во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах 10 ноября. Там состоятся концерты национальных творческих коллективов.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости смогут узнать о культуре, истории и обычаях разных народов. Для них проведут концерт творческих коллективов - артисты исполнят песни и танцевальные номера.

Праздник начнется в 14:00, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Мытищи Фестивали
09 ноября 2023, 11:34
Экскурсии и мастер-классы прошли на акции «Ночь искусств» в красногорском филиале Музея Победы
Телеканал «360»
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Акция «Ночь искусств» прошла в красногорском филиале Музея Победы. Для посетителей подготовили мастер-классы и экскурсионную программу о вкладе советских художников в победу над фашистами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru можно найти информацию обо всех мероприятиях, которые проводятся на территории региона.

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Гостей музея познакомили с плакатами и листовками известных фронтовых художников. Их рисунки и карикатуры разоблачали зверства фашистских оккупантов, высмеивали руководителей Третьего рейха и его союзников.

«Очень хочется показать, что, когда наша Родина оказывается в сложных ситуациях, весь народ встает едино, плечом к плечу на защиту Отечества. И все - маленькие, взрослые, талантливые поэты, художники, люди обычные, рабочие - все они заражены одной идеей победы», - рассказала заместитель руководителя красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.

Все желающие также смогли присоединиться к мастер-классу «Тушью и пером. Рисуем родной город». Его провел красногорский художник Дмитрий Дроздецкий.

Красногорск Музеи

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