Проект о культуре народов России представили в Химках

Гостей познакомили с этническим многообразием народов России, их культурными и духовными особенностями. Автор проекта Анастасия Ларцева - лауреат всероссийских и международных конкурсов, ведущая на Русском народном канале «Жар Птица». Кроме того, Анастасия выступает солистом и художественным руководителем фолк-шоу-группы «Закрутиха».

«Поскольку Россия - многонациональная страна, нам хотелось поделиться ее многообразием, показать уникальность каждого народа и в то же время отметить, что все мы очень похожи», - отметила Анастасия Ларцева.

Для участников проекта подготовили видеоматериалы «Путешествия Насты» с подробными описаниями культурного многообразия народов России.

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