Проект о культуре народов России представили в Химках
В городском округе Химки презентовали проект «Народный джем». В ходе встречи участники испытали свои силы в мастер-классах по народным танцам, познакомились с национальными песнями и забавами разных народов.
Гостей познакомили с этническим многообразием народов России, их культурными и духовными особенностями. Автор проекта Анастасия Ларцева - лауреат всероссийских и международных конкурсов, ведущая на Русском народном канале «Жар Птица». Кроме того, Анастасия выступает солистом и художественным руководителем фолк-шоу-группы «Закрутиха».
«Поскольку Россия - многонациональная страна, нам хотелось поделиться ее многообразием, показать уникальность каждого народа и в то же время отметить, что все мы очень похожи», - отметила Анастасия Ларцева.
Для участников проекта подготовили видеоматериалы «Путешествия Насты» с подробными описаниями культурного многообразия народов России.
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