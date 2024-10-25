25 октября 2024, 10:16

Проект музея-усадьбы «Даровое» в Коломне отметил 20-летие

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Юбилей отметил проект музея под открытым небом в Коломне. Его инициировали активисты из Государственного социально-гуманитарного университета.

Ранее на этом месте находилась заброшенная усадьба - родовое гнездо Достоевских. Сделать его местом притяжения решили 20 лет назад преподаватели и студенты филологического факультета.

Волонтеры организовали первые экспедиции еще в 2003 году под руководством профессора кафедры русского языка и литературы Владимира Викторовича. Они приводили в порядок усадьбу и храмовую территорию, укладывали новые дорожки, лечили и сажали деревья, вели научные исследования.

В 2021 году здесь открыли единственный в России музей-усадьбу Ф. М. Достоевского «Даровое». Он стал частью государственного музея-заповедника «Зарайский кремль».

А проект «Волонтеры - Достоевскому: летний лагерь в музее-усадьбе „Даровое“» победил на конкурсе Фонда президентских грантов. Его руководитель стал кавалером международного ордена «Звезда Достоевского».

К юбилею проекта провели торжественное мероприятие. На нем также отметили волонтеров «Дарового братства», которые прошли через школу волонтерского лагеря под Зарайском.

Отметим, что за многолетнюю помощь в усадьбе «Даровое» университет Коломны получил благодарности от директора музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилла Кондратьева и благочинного церквей Зарайского округа Петра Спиридонова.

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Коломна Волонтеры Музеи
25 октября 2024, 10:16
Вакцинацию от гриппа провели для сотрудников водоканала в Реутове
Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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Выездная вакцинация прошла на предприятии «Водоканал» в Реутове. Около 30 работников сделали прививки от ОРВИ и гриппа.

Прививочная кампания стартовала в городском округе в сентябре. В ее рамках медики совершили 30 выездов на городские предприятия. На рабочем месте уже вакцинировались более 1600 человек.

В арсенале врачей имеются вакцины от гриппа «Гриппол », «Флю-М» и «Совигрипп», от пневмококка прививают препаратом «Превенар 13».

Вакцинация продлится до декабря. Руководителям предприятий и организаций напомнили, что для организации выезда врачей нужно согласовать дату и время с сотрудниками поликлиник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины. Так, в Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов Медицина Вакцинация
25 октября 2024, 09:57
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 октября
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания в лесу не выявили в Подмосковье 24 октября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 25 по 27 октября на большей части территории области установится первый класс пожарной опасности. При этом в Виноградовском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй.

В ближайшие дни температур в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опустится до четырех ночью.

Лесные пожары
25 октября 2024, 09:54
Активисты из Лосино-Петровского побывали в главном офисе «Движения Первых»
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Муниципальные команды «Движения Первых» из Подмосковья побывали на экскурсии в офисе центрального аппарата организации. На встрече также обсудили проекты и молодежные инициативы.

В мероприятии поучаствовали 50 молодых людей из Шаховской, Павловского Посада, Ступина, Пущина, Наро-Фоминска, Фрязина, Лосино-Петровского и Долгопрудного. На экскурсии им показали, как рождаются новые проекты, кто организовывает смены.

Также ребятам удалось пообщаться с председателем «Движения Первых» Артуром Орловым. Они поговорили в том числе и о сотрудничестве молодежной организации с другими странами. Ребята назвали встречу одним из лучших событий года для них.

«Экскурсия по федеральному офису „Движения Первых“ - незабываемое событие. Было безумно круто узнать, как организация функционирует изнутри», - поделилась участница мероприятия Алина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Лосино-Петровский Молодежный
25 октября 2024, 09:27
Депутат Мособлдумы подарил игровые приставки медцентру Рошаля
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Парламентарий Роман Володин приобрел две игровые приставки для юных пациентов Детского клинического центра имени Леонида Рошаля. Он передал подарок главному врачу Татьяне Шаповаленко.

Роман Володин рассказал, что медики центра успешно прооперировали ребенка одного из сотрудников депутата. Девочке с острым аппендицитом оперативно поставили диагноз и сделали операцию, теперь она совершенно здорова. Парламентарий поблагодарил врачей за своевременную и высокопрофессиональную помощь.

«Когда у нас появляется возможность, обязательно приезжаем в центр, чтобы помочь», - добавил Роман Володин.

В Детском клиническом центре имени Рошаля работают квалифицированные специалисты со всей страны. Врачи занимаются как простыми, так и сложными случаями, включая множественные врожденные пороки развития.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Медицина Мособлдума

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