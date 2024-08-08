08 августа 2024, 17:21

Проект музея дмитровской лягушки представили на бизнес-форуме в Череповце

Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Специалисты туриндустрии из 44 регионов страны встретились на втором бизнес-форуме проекта «Мастера гостеприимства» в Череповце. Руководитель музея дмитровской игрушки представила на мероприятии проект по разработке сувенирной продукции.

На форуме обсудили развитие внутреннего туризма и сохранение традиций. Для участников подготовили масштабную деловую программу, экскурсии и встречи. Также прошел полуфинал конкурса по направлению «Менеджеры индустрии гостеприимства».

В обучающем курсе «Мастер-кемп» поучаствовала руководитель «Музея дмитровской лягушки» Юлия Хазова. Она представила свой новый проект «Города России глазами детей». В его рамках дети из разных городов страны разработают эскизы для сувенирной продукции.

«Дети по-разному видят объекты культурного наследия, различные музеи и достопримечательности. К ним нужно прислушиваться для того, чтобы сделать их и наш мир лучше. Дмитров стал первым городом, где эскизы нарисовали ребята, которых мы устраиваем на работу на лето. Сейчас они готовят эскизы города Яхромы. Используя рисунки детей, мы печатаем сувенирную продукцию для того, чтобы популяризовать детский труд. Дети в других городах могут также рисовать, и устраиваться к нам на работу. Мы можем поддерживать детей по всей России», - сказала Юлия Хазова.

Отметим, что «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия - страна возможностей».

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Музеи Дмитров
08 августа 2024, 18:10
Разметку на пешеходных переходах возле школ в Серпухове обновят к сентябрю
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С 1 сентября тысячи жителей Серпухова снова отправятся в школы и детские сады. В преддверии этого важного события в городе проводятся работы по обновлению пешеходных переходов вблизи учебных заведений.

Сейчас более 50% работ завершены, и к началу учебного года планируется обновить пешеходные переходы у 45 образовательных учреждений. В рамках подготовки осуществляется нанесение разметки, установка новых дорожных знаков и светофоров, что обеспечит безопасность детей на пути в школу.

Кроме того, в Большом Серпухове появится современная система умного пешеходного перехода SmartLight. Это устройство будет предупреждать водителей о нахождении пешеходов на переходе. Новые системы установят на пересечении улиц Ворошилова и Калужская, а также в Протвино на улице Южная, 5.

Для повышения безопасности дорожного движения также установят светофор на перекрестке улицы Горького и улицы Подольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Дороги Школьники
08 августа 2024, 18:06
Более 27 тысяч газонов привели в порядок в июле в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Более 13 квадратных километров травы на газонах скосили в Подмосковье в июле. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, за прошлый месяц специалисты привели в порядок более 27 тысяч газонов по всему региону.

Больше всего объектов обработали в Балашихе, Химках и Коломне.

В Министерстве подчеркнули, что косить можно только сухую траву, высота газона не должна превышать 20 сантиметров, а использование триммеров разрешается только в труднодоступных местах.

Оставить заявку на покос можно в своей управляющей компании.

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Коломна Химки Правила Работа Балашиха Мусор
08 августа 2024, 18:05
Финальный этап ремонта поликлиники на улице Строителей начался в Шатуре
Даниил Коблов
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Отделку помещений завершат в поликлинике Шатуры в ближайшее время. Рабочим останется благоустроить прилегающую территорию. Затем объект начнут готовить к сдаче.

Детская поликлиника переедет в здание на улице Строителей. Сейчас рабочие заканчивают там отделку помещений.

«Детская поликлиника, которая в настоящее время переоборудуется в бывшем здании отделении переливания крови, находится в высокой стадии готовности. Мы оцениваем этот объект как успешный. Сдаем мы его приблизительно на 40 дней ранее контрактного срока для того, чтобы можно было приступить к ремонту следующего здания поликлиники», - сказал заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

После сдачи объекта подрядчик приступит к работам в медучреждении на Интернациональной. Таким образом, врачи поликлиники будут принимать пациентов сразу по двум адресам в разных частях города.

Также рядом обустроят детские площадки с навесом для колясок и подъемник для маломобильных пациентов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Шатура Ремонтные работы
08 августа 2024, 18:05
Полицейские Лобни провели зарядку с участниками клуба «Активное долголетие»
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Сотрудники полиции городского округа Лобня с заместителем председателя Общественного совета Викторией Канахиной организовали встречу с участниками клуба «Активное долголетие». Они совместно провели мероприятие в рамках акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника.

Пенсионеры приняли участие в утренней разминке, где полицейские продемонстрировали простые упражнения, которые помогут оставаться бодрыми и энергичными на протяжении всего дня.

Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Кирилл Кабаев также провел информативную беседу о видах мошенничества, которые могут угрожать пожилым людям. Он подчеркнул важность перепроверки информации перед проведением финансовых операций через банк.

Виктория Канахина призвала пенсионеров быть внимательными и осторожными, поделилась несколькими реальными случаями мошенничества и представила статистику по этому вопросу. В завершение встречи участникам вручили информационные памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Полиция Активное долголетие

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