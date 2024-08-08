Проект музея дмитровской лягушки представили на бизнес-форуме в Череповце

На форуме обсудили развитие внутреннего туризма и сохранение традиций. Для участников подготовили масштабную деловую программу, экскурсии и встречи. Также прошел полуфинал конкурса по направлению «Менеджеры индустрии гостеприимства».

В обучающем курсе «Мастер-кемп» поучаствовала руководитель «Музея дмитровской лягушки» Юлия Хазова. Она представила свой новый проект «Города России глазами детей». В его рамках дети из разных городов страны разработают эскизы для сувенирной продукции.

«Дети по-разному видят объекты культурного наследия, различные музеи и достопримечательности. К ним нужно прислушиваться для того, чтобы сделать их и наш мир лучше. Дмитров стал первым городом, где эскизы нарисовали ребята, которых мы устраиваем на работу на лето. Сейчас они готовят эскизы города Яхромы. Используя рисунки детей, мы печатаем сувенирную продукцию для того, чтобы популяризовать детский труд. Дети в других городах могут также рисовать, и устраиваться к нам на работу. Мы можем поддерживать детей по всей России», - сказала Юлия Хазова.

Отметим, что «Мастера гостеприимства» - проект президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».