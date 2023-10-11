Проект лыжни в Дмитрове получил грант всероссийского конкурса
Проект «Габовская народная лыжня» из Дмитровского округа стал обладателем гранта всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Всего на конкурсе представили семь проектов из Подмосковья.
Рабочая группа отобрала проект лыжни на федеральный этап конкурса. После конкурсная комиссия присудила Дмитровскому округу победу в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Для реализации проекта округ получит денежную премию в размере 42,5 миллиона рублей.
Напомним, этот конкурс проводится с 2017 года для поощрения и распространения лучших практик по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.
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