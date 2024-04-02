Проект команды из Королева выбрали для ролика правительства России о научном волонтерстве

Как сообщили в администрации округа, в проекте активно участвуют волонтеры наукограда. Они помогают специалистам в области когнитивной науки, искусственного интеллекта и градостроительства выяснить, как жители взаимодействуют с городскими пространствами.

Добровольцы посещают лекции о технологиях, проходят опросы и участвую в исследованиях с применением дополнительной реальности и трехмерной камеры. Так, они могут оценить городские пространства и составить визуальную тепловую карту, которая поможет специалистом спланировать комфортные и экологичные пространства.

«Команда „Королев Креатив“ продолжает проводить исследования и лекции, на которых можно не только узнать много нового, но и обсудить предложенные темы, и предложить для обсуждения свою», - добавили в ведомстве.

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