Проект из Солнечногорска победил в федеральном образовательном конкурсе

Проект призван духовно-нравственно воспитывать детей: прививать милосердие, навыки взаимопомощи, уважения к старшим, а также сохранять памяти о предках. Авторы инициативы до конца 2024 года получат грант в размере 500 тысяч рублей.

«Поздравляю родительский комитет Андреевской школы. Эта победа - признание на самом высоком уровне», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Конкурс запустили в конце сентября для поддержки и развития инициатив родительских комитетов. У участников был всего месяц на подготовку. На конкурс подали шесть тысяч заявок от пяти тысяч школ по всей стране. Итоги подвели на заседании Всероссийского родительского комитета в гимназии имени Евгения Примакова. Проекты оценивали эксперты в области образования и воспитания.

В ближайшее время стартует второй сезон конкурса. Желающие принять участие смогут подать предварительные заявки на сайте.

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