26 ноября 2024, 05:32

Проект из Солнечногорска победил в федеральном образовательном конкурсе

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Проект Андреевской школы в Солнечногорске стал победителем первого Конкурса инициатив от родительских сообществ, организованного Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Образовательное учреждение представило проект «Сохраняя традиции».

Проект призван духовно-нравственно воспитывать детей: прививать милосердие, навыки взаимопомощи, уважения к старшим, а также сохранять памяти о предках. Авторы инициативы до конца 2024 года получат грант в размере 500 тысяч рублей.

«Поздравляю родительский комитет Андреевской школы. Эта победа - признание на самом высоком уровне», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Конкурс запустили в конце сентября для поддержки и развития инициатив родительских комитетов. У участников был всего месяц на подготовку. На конкурс подали шесть тысяч заявок от пяти тысяч школ по всей стране. Итоги подвели на заседании Всероссийского родительского комитета в гимназии имени Евгения Примакова. Проекты оценивали эксперты в области образования и воспитания.

В ближайшее время стартует второй сезон конкурса. Желающие принять участие смогут подать предварительные заявки на сайте.

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Школы Солнечногорск конкурсы Образование
26 ноября 2024, 05:42
Школьники и студенты из Химок пройдут курс в «Медиашколе Подмосковья»
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Школьники и студенты из Химок примут участие в четырехдневном образовательном интенсиве, где их обучат основам журналистики. Наставниками ребят станут практикующие журналисты, блогеры, ведущие.

Участники медиашколы научатся писать грамотные тексты, брать интервью, снимать и продвигать материалы на медиаплощадках.

«Мы очень заинтересованы в воспитании молодых профессиональных кадров в области медиа, поиске талантливых и творческих ребят. Сейчас, как никогда, важно уметь работать с информацией, создавать качественный продукт», - поделилась руководитель министерства информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Учеников Медиашколы ждут полезные лекции с дискуссиями, семинары, мастер-классы, паблик-токи. Каждый участник получит не только ценные навыки, но и собственное портфолио.

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Химки Молодежь
26 ноября 2024, 05:37
Свыше 3000 ям ликвидировали во дворах Химок с начала года
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Ямочный ремонт в городском округе Химки ведут на протяжении всего года. Специалисты устранили уже более трех тысяч дефектов дорожного покрытия во дворах муниципалитета.

Работники коммунальных служб только за последнюю неделю ликвидировали ямы в микрорайонах Левобережный, Сходня и Луневском поселении. Также ремонтные работы выполнят Васильковое поле в Кутузовском.

«В первую очередь, специалисты „Объединенного городского хозяйства“ отрабатывают адреса по заявкам и обращениям и еще проводят ежедневный мониторинг дворовых территорий и дорог», - рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Чтобы сообщить о яме во дворе или на проезжей части, жители муниципалитета могут обратиться в территориальное управление своего микрорайона.

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Благоустройство ЖКХ Химки Дороги
26 ноября 2024, 05:14
Трудовые коллективы из Химок победили на всероссийском турнире по волейболу
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Спортсмены из Химок в составе сборной Роскосмоса взяли золото на осеннем этапе чемпионата по волейболу Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Участие в турнире приняли сотрудники научных предприятий Химок, в том числе «Энергомаша» и производственного объединения имени Лавочкина.

Сборная команда с участием волейболистов из Химок не проиграла ни в одном матче. Всего спортсмены достигли 10 побед. Лучшим игроком дивизиона объявили Михаила Курмашова, а лучшим принимающим - Александра Речкалова. Победители соревнований получили медали, памятные дипломы и кубки.

Напомним, что ранее «Энергомаш» и научно-производственное объединение имени Лавочкина приняли участие в Международном аэрокосмическом форуме Airshow China в Чжухае.

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Химки Роскосмос
26 ноября 2024, 03:24
Занятия по йоге для беременных женщин проведут в истринском Дедовске
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Беременные женщины смогут посетить занятия по йоге в школе будущих родителей в Дедовске городского округа Истра. Тренировку проведет инструктор-методист адаптивной физической культуры, специалист по оздоровительной гимнастике.

Особое внимание на занятиях уделят мышцам спины. Длительность одной тренировки составит более часа. Занятия стартуют в зале лечебной физкультуры в 11:00. Принять участие в тренировках могут женщины с беременностью сроком от 14 до 42 недель. С собой необходимо взять спортивную одежду, легкий перекус, воду и носки.

Также в этот день в 16:00 пройдут занятия по йоге для начинающих. Участников ждут дыхательные практики, разминка, силовые упражнения с профессиональным инструктором по хатка-йоге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что поддержку будущих мам признали одной из лучшей в стране.

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Беременность Истра

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