Проект из Лобни победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

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Лобненская школа мозаики работает при коррекционной школе. Ее создал и возглавил диакон Дмитрий Котов. Проект обучает детей основам мозаичной техники. В школе занимаются порядка сотни воспитанников. Их работы не раз участвовали в международных выставках.

«Благодарю отца Димитрия за работу по раскрытию творческого потенциала у подрастающего поколения и их духовному развитию», - сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводят для того, чтобы выявить и распространить примеры успешных практик муниципалитетов.

Проект городского округа Лобня стал единственным в Московской области, кто попал в тройку лидеров.

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