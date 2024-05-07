Проект «Город танцует в парках» стартует в Подмосковье 11 мая

В серпуховском парке имени Степанова танцевать начнут в 11:00, в чеховском парке культуры и отдыха - в 15:00, а в подольском парке имени Талалихина - в 19:00.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что свои номера представят местные танцевальные команды, которые зарегистрировались и прошли предварительный отбор для участия в конкурсе. Оценивать выступления будет звездное жюри во главе с Егором Дружининым.

Показ танцевальных программ продлится до 16 июня. Гала-концерт и церемония награждения участников пройдут 7 сентября в Раменском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти интересные выставки. экскурсии и интерактивные программы к 9 Мая.

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