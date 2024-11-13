Проект дизайнера из Подольска вошел в топ-3 победителей областной программы

Участники программы, которую организовал областной центр «Мой бизнес», на протяжении трех недель получали новые знания в области предпринимательства и придумывали новые идеи для развития своего бизнеса. Для слушателей проводили различные вебинары, тренинги и консультации экспертов.

В завершение программы наставники подвели ее итоги и выбрали троих победителей, в числе которых оказалась Анна Симоненко. Мастер производит в Подольске одежду, сумки и бижутерию под брендом Simonena.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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