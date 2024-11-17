17 ноября 2024, 17:45

Проект детского сада в Подольске получил диплом на международном конкурсе

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В деревне Борисовка городского округа Подольск реализован уникальный проект детского сада, который стал обладателем золотого диплома фестиваля Build School 2024 в номинации «Лучший объект для повторного применения». Архитектурное бюро «Архпроект» представило современное здание круглой формы с панорамным остеклением, которое рассчитано на 180 мест и расположено в новом жилом комплексе рядом со школой.

Главный архитектор проекта Дмитрий Котенев отметил, что необычная форма детского сада создает запоминающийся образ для детей, отличающийся от традиционных зданий. «Кроме того, такая конфигурация помещений является оптимальной с экономической точки зрения», - добавил он.

Особенностью проекта стал двухсветный музыкальный зал с прозрачными перегородками, который служит центральным элементом здания. Круглая форма обеспечивает компактность и максимальное естественное освещение, создавая комфортную атмосферу для юных воспитанников.

Новый детский сад откроет свои двери в текущем году для жителей ЖК «Новая Щербинка» в деревне Борисовка. В рамках фестиваля пять проектов образовательных учреждений Московской области были отмечены профессиональным сообществом, демонстрируя инновационный подход к созданию современных образовательных пространств.

Фестиваль Build School - единственная в России выставка и конкурс, где архитекторы, строители и специалисты образования совместно работают над созданием качественной среды для школьников и дошкольников.

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Подольск конкурсы
17 ноября 2024, 16:54
Более 20 активистов из Ленинского круга поучаствовали в молодежном форуме
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В Московской области завершился второй молодежный форум «Мы — Россия», который собрал 1500 участников со всего Подмосковья. В нем приняли участие более 20 активистов из Сергиево-Посадского городского округа в составе «Волонтеров Подмосковья» и студентов Московского регионального социально-экономического института.

Философ, писатель и общественный деятель Александр Дугин прочитал лекцию о геополитике. В качестве приглашенных спикеров также выступили Мария Смолина, Павел Смелов, Марта Сахелашвили, Василий Плотников и Лариса Ржондовская.

«Настолько здесь все были разные: разные возрасты с разными интересами. Было очень познавательно приехать сюда и узнать о тех ребятах, которые также занимаются добровольческой деятельностью, как и мы на протяжении нескольких лет», - рассказала активист движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Разумова.

В последний день прошел праздничный концерт, на котором выступили певица Василиса Бушуева, Beloboka, «Рубеж Веков» и другие.

«Это самое необычное мероприятие, на котором я бывал. Это масштабно, что множество студентов приходят и что-то новое смотрят. Видел артистов вживую, которых слушаю», - поделился впечатлениями участник форума Джохар Сулейманов.

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На протяжении четырех дней ребята проходили интенсивы по ораторскому мастерству, цифровизации и организаторским навыкам.

«Передаю вам привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева , благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. В этом году на форуме мы решили уделить внимание информационной безопасности. Хочется, чтобы вы были вооружены во всех смыслах слова», - сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сергиев Посад Молодежный
17 ноября 2024, 16:53
Глава Ленинского округа навестил семью участника СВО
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Глава Ленинского округа Станислав Каторов пришел в гости к супруге участника СВО Светлане. Он проверил качество сделанного ремонта, который выполнили при поддержке администрации, и уточнил, какая помощь еще необходима.

Дома Алексея ждут жена Светлана и дочь Полина. Девочка учится в Видновской гимназии, посещает студию-школу народного танца Аллы Духовой «Todes», занимается акробатикой в комплексе «Видное» и плаванием в бассейне центра «Дельфин».

Жена поддерживает супруга и другие семьи военнослужащих в качестве социального координатора фонда «Защитники Отечества».

Светлана поблагодарила главу за оказанную помощь и внимание.

«Спасибо за вашу заботу, помощь и поддержку. Муж уже приезжал домой в отпуск. Надеюсь, сможет приехать и на новогодние праздники. Выходит на связь редко. Очень переживаем, ждем его домой», - поделилась Светлана во время встречи.

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Алексей - командир танка, имеет опыт боевых действий. Награжден Орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Сейчас он занимается вопросами повышения до старшего сержанта. Станислав Каторов пообещал помочь в сборе документов супругу.

«Мы обсудили дальнейшие шаги по поддержке Алексея и его семьи. Будем стараться выполнить их запросы скорее. Ждем нашего героя с победой домой!», - написал Станислав Каторов в своем телеграм-канале.

Семья Ленинский округ
17 ноября 2024, 16:34
Экскурсию на производство счетчиков организовали для студентов в Дмитрове
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Студенты Дмитровского техникума совершили познавательную экскурсию на закрытое научно-производственное предприятие «Консенсус». Оно специализируется на разработке и производстве счетчиков, которые регистрируют излучения для различных радиометрических и дозиметрических устройств.

Кроме того, фирма производит фотонные счетчики, предназначенные для обнаружения открытого пламени с помощью его ультрафиолетового излучения. Технологии компании находят применение в таких сферах, как безопасность, медицина и научные исследования.

Во время экскурсии студенты имели возможность ознакомиться с основным производственным процессом, осмотреть современное оборудование и принять участие в мастер-классах по электромонтажу и сборке электрической схемы подключения счетчиков. Этот практический опыт позволил ребятам увидеть, как теоретические знания применяются на практике.

Образовательный кластер проекта «Профессионалитет» Дмитровского техникума способствует тесному взаимодействию учебного заведения с предприятиями реального сектора экономики. Это позволяет удовлетворить потребность предприятий в квалифицированных рабочих кадрах и дает студентам возможность не только учиться, но и приобретать ценный опыт для будущей карьеры.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что взаимодействие между образованием и бизнесом способствует более эффективной подготовке будущих специалистов.

Кроме того, студенты посетили музей Запрудненского завода электровакуумных приборов, где его руководитель Александр Царьков увлекательно рассказал об истории завода и его ключевых этапах развития.

В результате визита студенты выразили желание пройти практику на предприятии и устроиться на постоянную работу после завершения обучения. Этот опыт стал важным шагом к их профессиональному становлению и развитию карьеры в области электрооборудования.

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Экскурсии Студенты Дмитров
17 ноября 2024, 15:52
Юные лесничие из Дмитрова поучаствуют во всероссийском онлайн-квесте
Медиасток.рф
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Школьное лесничество «Внуки Берендея» проводит онлайн-квест под названием «Вместе сохраним лес от пожаров!», который стал доброй традицией для участников. Этот проект направлен на повышение осведомленности школьников об опасностях лесных пожаров и методах их предотвращения.

В рамках квеста участникам предстоит пройти несколько этапов, каждый из которых посвящен важной экологической проблеме. Среди заданий - «Давайте познакомимся», «Викторина Лесные пожары», «Интеллектуальный кроссворд» и другие интересные задания.

Учащиеся Внуковской школы города Дмитрова подготовили яркую презентацию на тему «Берегите лес от пожаров». В своем выступлении они рассказали о причинах возникновения и негативных последствиях лесных пожаров, а также распространили наглядную агитацию для лучшего запоминания информации.

Не остались в стороне и ребята из школьного лесничества «Зеленый патруль» Яхромской школы № 1, которые провели викторину для младших классов на тему: «Вместе сохраним лес от пожаров!». Юннаты сделали мероприятие интересным и познавательным, подготовив увлекательные задания, которые помогли младшеклассникам лучше понять важность охраны природы и заботы о лесах.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова отметила, что участие в онлайн-квесте позволило детям не только проверить свои знания, но и узнать много нового о лесах и их охране. Они узнали о том, как важно соблюдать правила поведения в лесу, чтобы не допустить возникновения пожаров.

Онлайн-квест стал не только образовательным мероприятием, но и платформой для обмена опытом между школьниками разных регионов, объединяя их общими целями по охране природы.

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Школьники Дмитров конкурсы

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