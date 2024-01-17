Проект «Цифровой ликбез» познакомит школьников Подмосковья с основами безопасности в интернете

Всероссийский проект реализуют уже второй год. За девять месяцев проводится несколько сезонов, каждый из которых организуется совместно с одним из партнеров. Для участников разработали три видеоролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».

Присоединиться к обучению могут дети от шести лет. Организаторы рекомендуют просматривать материалы вместе с родителями или учителями.

Разработки от ведущих цифровых компаний-партнеров доступны на сайте проекта. К обучению присоединились уже 90 регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».