27 августа 2024, 10:38

Проект благоустройства в Ступине победил на всероссийском конкурсе

Министерство благоустройства МО
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Проект по благоустройству проспекта Победы в Ступине одержал победу во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом сообщили в пресс-службе Минблагоустройства Московской области.

Проект предусматривает превращение транзитной зоны проспекта в прогулочную с новыми объектами притяжения и улучшением уже существующих. Центральная пешеходная зона проспекта станет важным элементом «зеленого» каркаса города, связывая северные бульвары с главной площадью на юге.

«С 2018 года регион получил более 3,02 миллиарда рублей на реализацию проектов-победителей. Мы всегда учитываем историческое наследие при проектировании и выбираем самые востребованные у жителей территории», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Концепция проекта также учитывает сложившиеся пешеходные маршруты, а пешеходную зону разделят на центральную прогулочную часть и второстепенные участки вдоль зданий. Также проект акцентирует внимание на историческом и культурном наследии города. Всего на его реализацию выделено 96,7 миллиона рублей.

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Благоустройство Ступино конкурсы
27 августа 2024, 10:07
Активных жителей Фрянова наградили в День рабочего поселка
Телеканал «360»
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В парке усадьбы «Фряново» отметили День поселка. Здесь прошли мастер-классы, концерт, а также награждение активных жителей и юбиляров семейной жизни.

День поселка Фряново отметили в парке одноименной усадьбы. Для жителей работали выставки и ярмарки. На мероприятии организовали пункты сбора помощи жителям Курской и Белгородской областей.

Также на площади жителей рабочего поселка наградили за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни Фрянова. В Год семьи отметили и юбиляров семейной жизни.

«Сегодня наш поселок отмечает свой День рождения. От лица главы городского округа Щелково Андрея Булгакова и от себя лично поздравляю всех с этим праздником. Наш поселок находится далеко, самый крайний в округе, но он самый лучший для нас, самый хороший. И поэтому наш поселок развивается. Мы его любим. Мы его бережем», - прокомментировала начальник отдела по развитию территорий рабочего поселка Фряново Наталья Кочерыгина.

Кроме того, на сцене выступили участники художественной самодеятельности и профессиональные артисты. Для детей устроили фестиваль красок и пенную дискотеку.

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Праздники Семья Щелково
26 августа 2024, 21:26
Предприятие по производству арболитовых блоков прекратило работу в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Жители деревни Сухарево жаловались на продолжение работы закрытой станции «Волд» по перегрузке строительных отходов. Проверив территорию, администрация не обнаружила деятельности предприятия: участок огорожен, техника отсутствует, а на месте находятся только охранники.

Местные жители выражали обеспокоенность по поводу продолжения работ, где располагался закрывшийся завод. Представители муниципалитета, совместно с прокуратурой, проверили эту территорию, так как деятельность предприятия ранее была приостановлена из-за нарушений.

Производство арбалитовых блоков, о которой сообщали жители, и оборудование для их производства не производится и не используется. Ситуацию и обращения жителей по этому объекту держат под контролем, сообщил директор управления экологии администрации округа Артур Суворов.

Сейчас этот объект не будет принимать отходы, пока не устранят все нарушения: осталось завершить около 5% работ. После окончания рекультивации участок введут в эксплуатацию в соответствии с разрешенным использованием и действующим законодательством.

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Мытищи Заводы
26 августа 2024, 21:26
Арт-фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» прошел в Балашихе
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На «Фабрике 1830» в Балашихе состоялся третий арт-фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты», который собрал тысячи молодых талантов округа. Музыканты, танцоры, дизайнеры и местные мастера собрались, чтобы продемонстрировать свои способности и завести новые знакомства.

На фестивале проходили различные мастер-классы: участники варили мыло, рисовали и просто наслаждались атмосферой творчества.

Изюминкой фестиваля стало раскрашивание рыб, что дало участникам шанс стать авторами нового арт-объекта, символизирующего фауну реки Пехорка. Композиция из рыб будет украшать забор фабричного сквера.

«Мы составили список рыб, которые водятся в нашем регионе. Начали с 50 рыб и планируем добавить еще», - рассказала куратор фестиваля Аля Сланова.

Кульминацией вечера стало раскрашивание пианино, которое привлекло множество художников. Также на фестивале можно было приобрести косметику, одежду и открытки с изображениями памятных мест округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Балашиха
26 августа 2024, 21:26
Первенство по бейсболу среди женских команд стартовало в Балашихе
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Открытое первенство спортивной школы «Метеор» по бейсболу среди женских команд стартовало в Балашихе. Всего участвует семь команд.

Соревнования проходят на поле спортивной школы Олимпийского резерва «Метеор». В состязаниях участвуют спортсменки из Москвы, области, Костромы.

Поддержать участниц пришли не только болельщики и родители участниц, но и вице-президент Федерации бейсбола России, главный тренер сборных команд России по бейсболу Николай Гервасов, старший тренер по бейсболу школы «Метеор» Юрий Бакалец-Акоста и советская и российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России, депутат Совета депутатов Балашихи Марина Жирова, «Бейсбольное сообщество тесное. Мы все, как одна большая семья. Очень радостно, что Первенство проходит у нас в Балашихе. Надеемся, что подобного рода соревнования станут традиционными!», - сказала Марина Жирова.

Матчи открытого первенства продлятся всего четыре дня. Победителя объявят через 27 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Балашиха

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