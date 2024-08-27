Проект благоустройства в Ступине победил на всероссийском конкурсе

Проект предусматривает превращение транзитной зоны проспекта в прогулочную с новыми объектами притяжения и улучшением уже существующих. Центральная пешеходная зона проспекта станет важным элементом «зеленого» каркаса города, связывая северные бульвары с главной площадью на юге.

«С 2018 года регион получил более 3,02 миллиарда рублей на реализацию проектов-победителей. Мы всегда учитываем историческое наследие при проектировании и выбираем самые востребованные у жителей территории», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Концепция проекта также учитывает сложившиеся пешеходные маршруты, а пешеходную зону разделят на центральную прогулочную часть и второстепенные участки вдоль зданий. Также проект акцентирует внимание на историческом и культурном наследии города. Всего на его реализацию выделено 96,7 миллиона рублей.

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