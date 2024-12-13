Проект благоустройства парка «Березовая роща» представили жителям Дмитрова

О предстоящем обсуждении жители были заранее уведомлены через социальные сети. Иван Юрьевич отметил, что все, что касается интересов жителей, всегда должно обсуждаться вместе. Благодаря этому в округе появился современный и уютный парк, где каждый сможет найти занятие по душе.

Авторы проекта - Наталья Степкина и Мария Желтикова из компании «Юнистрой Проект» - представили концепцию обновления парка. На слайдах была показана схема размещения зон активного отдыха, тихих прогулочных аллей, детских площадок и малых архитектурных форм.

Жители активно включились в обсуждение и предложили множество идей. Среди них - создание терренкуров для прогулок и занятий ходьбой, обустройство шахматных зон, а также перенос обелиска «Участникам войн и вооруженных конфликтов» на территорию парка. Кроме того, участники встречи высказались за использование материалов и оборудования от местных производителей при реализации проекта.

Планируется, что дальнейшие обсуждения позволят учесть все предложения и сделать проект максимально комфортным и функциональным для горожан.