Проект благоустройства набережной реки Оки в Кашире стал лауреатом национальной премии

«Представители управления по работе с персоналом энергокомпании провели работу с абитуриентами, планирующими поступление в НИУ „МЭИ“. Специалисты „Мособлэнерго“ ознакомили их с возможностями целевого обучения по электроэнергетическим специальностям по направлению от предприятия и прохождения производственной практики во время учебы», - уточнили в ведомстве.
Также студентам рассказала об условиях трудоустройства в компанию.
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Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, молодые люди представят вокальные, хореографические и другие номера. Все участники и победители получат призы.
Фестиваль проводят в Серпухове с 2014 года. он направлен на поиск талантов среди молодежи и их популяризацию.
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Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в цифровых зонах МФЦ можно получить федеральные, региональные и муниципальные госуслуги. Для них доступно свыше 800 мест, где можно получить оформить заявления самостоятельно. При необходимости, жителям может помочь консультант.
Кроме того, в офисах можно получить консультацию по вопросам онлайн-оплаты коммунальных услуг и работе сервиса «Умная платежка».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
В Минспорте Подмосковья объяснили, в чем заключается суть рекорда. Русский Халк попытается удерживать в тренажере Смита штангу весом более 200 килограммов и при этом будет надувать медицинские грелки. Такого еще никто в мире не делал прежде.
Неофициальный рекорд Сергей Агаджанян посвятит Дню героев Отечества. Попытка состоится 8 декабря во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.
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