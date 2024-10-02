Проект «Активное долголетие» объединил более 4 тысяч ступинских пенсионеров

В Чехове продолжается масштабная реконструкция губернского лесопарка, которая должна завершиться к концу текущего года. На правой стороне парка уже практически полностью готова дорожно-тропиночная сеть, а в ближайшее время будут установлены столбы освещения.

Недавно с ходом работ ознакомился глава Чехова Михаил Собакин. Он отметил, что в ближайшее время входная группа, тропиночная сеть, освещение, видеокамеры, туалет и модульный офис будут готовы.

В ближайшее время на территории парка появятся детские и спортивные площадки, уличное кафе, мангалы-барбекю, столы для пикника, лавочки, навигационные столбы, урны и даже площадка для выгула собак.

«До холодов постараемся установить все малые архитектурные формы и игровые комплексы, а также комплексы для маломобильных групп населения. На площадке работают около 60 человек и 10 единиц техники. Поставки идут ежедневно, включая столбы освещения, которые завезут завтра», - сообщил руководитель проекта «Губернский лес» Сергей Борисов.

Отметим, что общая площадь объекта составляет 52 гектара, и его планируется сдать к концу года. Проект осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Парки в лесу».

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