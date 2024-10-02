02 октября 2024, 20:03

Проект «Активное долголетие» объединил более 4 тысяч ступинских пенсионеров

ГАУСО МО "КЦСОР "Ступинский""
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Более четырех жителей Ступина стали участниками клуба «Активное долголетие». За пять лет своего существования он дал возможность пенсионерам общаться, посещать различные экскурсии и вместе заниматься творчеством и спортом.

«Люди активное включились в реализацию проекта, стараются не пропускать занятия. Кроме того, с удовольствием участвуют в различных конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места и становятся победителями», - рассказала заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский» Юлия Демидова.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, больше всего людям старшего поколения нравятся скандинавская ходьба, творчество, туризм и бассейн. Также многие занимаются физкультурой, посещают познавательные лекции по искусству, берут уроки по шашкам и шахматам.

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Пенсионеры Активное долголетие
02 октября 2024, 20:29
Благоустройство «Губернского леса» в Чехове завершат к концу года
Телеканал «360»
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В Чехове продолжается масштабная реконструкция губернского лесопарка, которая должна завершиться к концу текущего года. На правой стороне парка уже практически полностью готова дорожно-тропиночная сеть, а в ближайшее время будут установлены столбы освещения.

Недавно с ходом работ ознакомился глава Чехова Михаил Собакин. Он отметил, что в ближайшее время входная группа, тропиночная сеть, освещение, видеокамеры, туалет и модульный офис будут готовы.

В ближайшее время на территории парка появятся детские и спортивные площадки, уличное кафе, мангалы-барбекю, столы для пикника, лавочки, навигационные столбы, урны и даже площадка для выгула собак.

«До холодов постараемся установить все малые архитектурные формы и игровые комплексы, а также комплексы для маломобильных групп населения. На площадке работают около 60 человек и 10 единиц техники. Поставки идут ежедневно, включая столбы освещения, которые завезут завтра», - сообщил руководитель проекта «Губернский лес» Сергей Борисов.

Отметим, что общая площадь объекта составляет 52 гектара, и его планируется сдать к концу года. Проект осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Парки в лесу».

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Благоустройство Чехов Парки
02 октября 2024, 20:25
Судебные приставы взыскали более 1,5 млн рублей налоговых долгов с гостиницы в Подмосковье
ФССП
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Судебные приставы Ленинского района взыскали более 1,5 миллионов рублей долга с юридического лица. Компания занималась гостиничным бизнесом, однако налоги предпочитала не платить.

Когда налоговая служба отправила уведомления с требованием оплатить 1,5 миллиона рублей, но не получила ответа, пришлось обращаться за помощью к приставам.

Приставы нашли и арестовали банковские счета должника, а также наложили запрет на любые действия с его имуществом, включая земельные участки. Компания выплатила сумму долга в бюджет страны, а кроме того ей предписали заплатить еще 107 тысяч рублей штрафа.

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Налоги Деньги
02 октября 2024, 19:43
Замглавы Чехова Надежда Чернятина посетила центр помощи семье и детям
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Заместитель главы городского округа Чехов Надежда Чернятина и начальник окружного управления социального развития Ольга Орлова посетили семейный центр помощи семье и детям «Чеховский». В ходе визита они ознакомились с условиями проживания и программами, которые предлагает центр для 10 детей, находящихся под его опекой.

Центр «Чеховский» оснащен всем необходимым для комфортного пребывания детей: просторными комнатами, залом для мероприятий, столовой с собственной кухней, прачечной, медицинским кабинетом и изолятором. Здесь созданы условия для всестороннего развития и поддержки детей.

На постоянной основе в центре проводятся разнообразные мероприятия, включая мастер-классы, викторины, профориентационные программы, тренинги, а также психологические и образовательные занятия. Особое внимание уделяется практической деятельности: дети вместе с сотрудниками центра изготавливают ленты для плетения маскировочных сетей, которые направляются на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Чернятина и Орлова отметили высокий уровень организации работы центра и выразили благодарность сотрудникам за их вклад в воспитание и поддержку детей. Они подчеркнули важность таких учреждений для социальной адаптации и развития молодежи, а также пообещали дальнейшую поддержку со стороны городских властей.

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Дети Чехов
02 октября 2024, 19:24
Боксеру Яну Богданову вручили знак «Гордость и слава городского округа Чехов»
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В городском округе Чехов состоялось торжественное вручение знака и удостоверения «Гордость и слава городского округа Чехов» ведущему спортсмену округа Яну Богданову. Награду, по поручению главы округа Михаила Собакина, вручил заместитель главы Павел Сибарсов.

Воспитанник чеховской спортивной школы бокса «Витязь» имени Поветкина, занимается боксом с сентября 2019 года под руководством тренера Ивана Баланова. За это время он продемонстрировал выдающиеся результаты, приняв участие более чем в 30 соревнованиях различных уровней.

В этом году Ян стал победителем международного турнира по боксу «Евразийский кубок „Даурия“ среди юниоров.

«Благодарю юного спортсмена за его целеустремленность и высокие спортивные результаты. Поздравляю с заслуженной наградой и желаю дальнейшего развития в спортивной карьере, успехов в жизни и новых побед!» - отметил Павел Сибарсов.

Это признание не только подчеркивает вклад Яна в спортивные достижения округа, но и служит вдохновением для всех молодых спортсменов, стремящихся к высоким результатам.

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Спортсмены Чехов

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