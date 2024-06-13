Продуктовые склады построят в промзоне «Житнево» в Домодедове к концу года
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили, как идет строительство производственно-складского комплекса в Домодедове. Здания на территории промышленной зоны «Житнево» возведут в четвертом квартале 2024 года.
Строители приступили к устройству фундаментов и наружных инженерных сетей, а также к монтажу колонн.
Комплекс состоящий из двух производственно-складских зданий, оборудуют встроенными административно-бытовыми частями. Одно здание планируется построить площадью пять тысяч квадратных метров, второе - 15.
После ввода в эксплуатацию помещения производственно-складского комплекса сдадут в аренду для хранения товаров и размещения производственных линий.
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