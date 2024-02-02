02 февраля 2024, 23:04

Продукцию подмосковных фермеров представили на выставке «Россия»

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости

Посетители выставки «Россия» на ВДНХ могут ознакомиться с продукцией подмосковных фермеров, представленной в павильоне региона № 48. Ежедневно для гостей проводятся дегустации сыров, пастилы и меда.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов сообщил, что желание реализовать свои продукты на ярмарке «Россия» проявило множество фермеров со всего региона.

«Так, в 48 павильоне ВДНХ можно попробовать продукцию из разных уголков Московской области», - рассказал Владислав Мурашов.

Он добавил, что уже в этом месяце производители из Подмосковья представят на ярмарке мясные деликатесы, авторские сыры и сладости. Среди них «Частная сыроварня номер 1» из Подольска, Сыроварня «Крафтовый пояс» из городского округа Луховицы и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона. Он также призвал найти время, чтобы посетить выставку и ознакомиться с последними достижениями России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставка-форум «Россия»
02 февраля 2024, 22:39
Число технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье сократилось на 3% за неделю
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Чисто технологических сбоев на объектах ЖКХ Подмосковья продолжает сокращаться. За прошедшую неделю на контроль аварийно-восстановительной службы поступило 274 аварии.

Оперативные группы совершили 62 выезда в разные городские округа. Из 274 сбоев 68 касались теплоснабжения, 48 - горячего и 33 - холодного водоснабжения. Кроме того, 125 жалоб постуило на качество электроснабжения.

Всего с начала 2024 года сотрудники аварийно-восстановительной службы совершили 523 выезда в разные населенные пункты, расположенные на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они позволят провести масштабную модернизацию устаревших теплосетей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
02 февраля 2024, 22:17
Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в условиях непогоды
Пресс-служба Минтранса МО
Читайте нас в: Google Новости
Синоптики прогнозируют небольшой снег, гололедицу и усиление ветра на выходных. В связи с этим Минтранс Московской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными во время движения.

Автолюбителей предостерегают от использования мобильных телефонов за рулем. Кроме того, на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Особую осторожность следует проявить на поворотах, парковках и во дворах домов.

Кроме того, в Минтрансе напомнили пешеходам о необходимости световозвращателей в темное время суток.

«Будьте очень внимательны на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, особенно если вы вместе с детьми», - добавили представители ведомства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ПДД Дороги Водители
02 февраля 2024, 21:59
Индивидуальные тепловые пункты появятся в 33 домах Подольска
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В домах городского округа Подольск начали устанавливать индивидуальные тепловые пункты. Целый комплекс специализированных устройств преобразовывает тепловую энергию и ровно распределяет ее по квартирам.

Благодаря индивидуальному тепловому пункту контур дома не зависит от теплосети. В случае ремонтных работ температура в доме на протяжении долгого времени останется в пределах нормы.

Сейчас индивидуальные тепловое пункты установлены в семи многоэтажках. По еще семи адресам в настоящее время ведутся работы. В планах специалистов установить агрегаты во всех домах Подольска, где это возможно, чтобы система отопления округа работала без сбоев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск ЖКХ
02 февраля 2024, 21:52
Инспекторы ГЖИ проконтролировали ремонт перил в 38 подъездах Подмосковья с начала года
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты Государственного жилищного надзора проконтролировали ремонт ограждающих перил и поручней в подъездах Подмосковья. Всего с начала года они выполнили 38 заявок, поступивших от жителей региона.

Больше всего обращений поступило от жителей Красногорска и Люберец. По сравнению с аналогичным периодом количество жалоб в данной категории снизилось на 42%.

ГЖИ напоминает, что при обнаружении дефектов перил необходимо сообщить о проблеме в управляющую компанию или в ЕДС МО по телефону: 8 (800) 350-84-13, доб. 236.

Сотрудники управляющей организации обязаны обработать заявку в течение 24 часов и исполнить ее в установленные регламентом сроки. После завершения всех работ их качество будет согласованно с заявителем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Люберцы

Новости по теме