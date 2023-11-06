Продукцию фермеров Подмосковья представили на выставке «Россия»

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Сейчас гостям выставки привезли на дегустацию грибы, протертую землянику с сахаром, а также различные травяные чаи и даже барсучий жир.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» стартовала в День народного единства. Сейчас все желающие могут поддержать производителей Московской области и продегустировать их продукцию в павильоне № 48.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что производители Подмосковья представят на выставке деликатесы из мяса и рыбы. По его словам, в этом году желание участвовать в мероприятии проявили десятки производителей.

«Во время выставки „Россия“ продукты из Московской области будут доступны покупателям со всей страны», - подчеркнул Владислав Мурашов.