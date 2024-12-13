13 декабря 2024, 13:26

Продукцию бетонного завода из Воскресенска показали на всероссийском форуме

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Компания «Цементум» из Воскресенска поучаствовала во втором всероссийском форуме по сверхпрочному бетону. На мероприятии предприятие выступило организатором и представило свою продукцию.

Событие состоялось в Москве. Участниками стали эксперты строительной отрасли. Для них организовали несколько тематических сессиях.

В экспозиции можно было увидеть образцы сверхпрочного фибробетона. Это инновационный материал, не имеющий аналогов по прочности и долговечности.

Также участники обсудили тенденции применения этого материала, перспективные направления егог использования в России и специфику проектирования и производства конструкций на его основе.

«Прогнозируемый срок эксплуатации сооружений из СПФБ - около 300 лет: долговечность - ключевой фактор, который может изменить рынок данного материала. Сегодня наши производственные возможности по выпуску этого инновационного продукта на рынок превышают 140 000 тонн - и производство полностью локализовано в России, в производственном кластере города Воскресенск», - сказал руководитель стратегических проектов компании «Цементум» и модератор мероприятия Роман Чурилов.

Отметим, что первый подобный форум прошел в 2022 году.

Воскресенск Промышленность
13 декабря 2024, 13:14
Запись на телемедицинскую консультацию появилась на «Госуслугах» в Подмосковье
Медиасток.рф
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На портале Госуслуг «Здоровье» появилась функция записи на телемедицинскую консультацию. Теперь можно выбрать формат «Онлайн-прием» при записи к врачу на главной странице.

«Для удобства жителей мы открыли возможность выбора между очным визитом к врачу и телемедицинской консультацией. Преимущество онлайн-консультации состоит в том, что не надо тратить время на поездку в поликлинику, достаточно иметь доступ в интернет», - сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Врач может дистанционно контролировать лечение, корректировать его, закрывать больничный после гриппа, ОРВИ или ковида, а также продлить рецепт на льготные лекарства.

Воскресенск Промышленность
13 декабря 2024, 12:56
Женщину 95 лет с разрывом селезенки после падения спасли в Долгопрудном
Медиасток.рф
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Пенсионерка 95 лет экстренно поступила в Долгопрудненскую больницу с жалобами на боль с левой стороны живота, одышку, тошноту и шум в ушах. Диагностика выявила внутрибрюшное кровотечение и шок от потери крови. Оказалось, что несколько часов назад женщина упала и сильно ударилась об острый угол стены.

«Состояние требовало немедленной операции. В ходе вмешательства мы выявили источник кровотечения - травматический разрыв селезенки», - рассказал заведующий отделением анестезиологии Сергей Гужев.

Хирурги ушили ткани, остановили кровотечение. С помощью специального аппарата врачи очистили и вернули в кровеносное русло пациентки часть собственной крови, дополнили ее компонентами донорской, инфузионными растворами и лекарствами для поддержания давления. Это не дало развиться шоку и стабилизировало состояние женщины.

После операции, которая прошла успешно, женщина осталась на лечение в стационаре. Сейчас она выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.

Шестиэтажную современную поликлинику откроют в жилом комплексе «Южное Видное» в Ленинском округе летом 2025 года. Там смогут получать помощь свыше 55 тысяч жителей ближайших микрорайонов и поселков, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Больницы Врачи Долгопрудный
13 декабря 2024, 12:14
Подозреваемого в поджоге ночного клуба задержали в Люберцах
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который поджег здание ночного клуба. Во время патрулирования улиц росгвардейцы получили сигнал с тревожной кнопки одного из заведений на Южной улице.

На месте они выяснили, что между пьяным посетителем и охранником произошел конфликт. Мужчина отправился на заправку, купил канистру бензина, облил здание и поджег его. Администратор бара заметил это и нажал тревожную кнопку.

Злоумышленника, находившегося в состоянии опьянения, задержали росгвардейцы. Им оказался 35-летний гражданин Беларуси. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Люберцы Росгвардия
13 декабря 2024, 12:01
«Учитель не имел в виду квадробинг». Минобр Подмосковья — о неоправданном обвинении педагога в Лобне
Медиасток.рф
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Учителя из Лобни обвинили в пропаганде квадробинга за домашнее задание детям. Школьников попросили представить себя на месте тургеневской Муму и написать сочинение от лица собаки. Министерству образования Подмосковья пришлось вмешаться и объяснить ситуацию.

Арувхан Вазировна работает в новом лицее «Авиатика» города Лобни. На уроке она рассказывала ученикам пятого класса о повести Ивана Тургенева «Муму» и в какой-то момент предложила детям представить себя на месте собаки и написать сочинение от ее лица. Нужно было предположить, как живет животное, что оно чувствует к своему хозяину и так далее.

Когда родители узнали о таком домашнем задании, то сочли его неприемлемым. Сочинение от лица Муму показалось им пропагандой квадробинга, о чем сообщили директору лицея. Очень скоро обсуждение перешло на личности.

«Это в вашем лицее учителя мигранты заставляют детей гавкать по-собачьи текст Тургенева „Муму“. Позор!» - такие комментарии появились в соцсетях.

Министерству образования Подмосковья пришлось вмешаться в ситуацию и объяснить, что творческое задание школьникам не имеет ничего общего с пропагандой квадробинга.

«В мире литературы, например, в произведениях „Каштанка“ и „Белый Бим Черное ухо“, а также в кинофильмах, мы нередко встречаем примеры, когда авторы очеловечивают мысли животных. Подобные задания уже не раз встречались в учебном процессе. Однако в свете недавних событий, связанных с развитием направления „Квадробинг“, родители восприняли это задание с настороженностью. Важно отметить, что учитель не имел в виду никакой связи с данным направлением», - пояснили в ведомстве.

Министерство также напомнило, что произведение Ивана Тургенева «Муму» входит в школьную программу по литературе для пятого класса. В ведомстве добавили, что учитель дал задание выразить эмоциональную характеристику одного из героев рассказа, уделив особое внимание его чувствам и эмоциям.

Дети Лобня Учителя Школьники Литература Образование

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