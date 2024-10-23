Продолжение телесериала «По законам военного времени» снимут в Подольске

Действие телесериала перенесет зрителей в августа 1942 года. По сюжету под Сталинградом идут ожесточенные бои. Общее напряжение растет из-за бандитских группировок и немецких диверсантов, которые орудуют в этой местности. На помощь военной прокуратуре направили Светлану Елагину и Егора Шилова - главных героев, которых играют Екатерина Климова и Дмитрий Лавров. Им предстоит вычислить группировку диверсантов, раскрыть череду преступлений и выяснить, что главный враг притаился среди своих.

В восьмом сезоне сыграют Александр Панкратов-Черный, Екатерина Вуличенко, Виталий Кудрявцев, Василий Копейкин, Константин Милованов, Сергей Черданцев и Алексей Коряков.

Премьера состоится на Первом канале в 2025 году.

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