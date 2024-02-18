18 февраля 2024, 19:04

Продажи товаров здорового питания выросли в Подмосковье на 20%

Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Торговая сеть «Перекресток» расширила ассортимент товаров для здорового питания на полках своих магазинов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Он отметил, что при разработке товаров для здорового питания акцент делается не только на чистом составе блюд, но и на технологии их приготовления. Кроме того, учитываются вкусовые предпочтения покупателей.

«Благодаря взаимодействию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с крупными торговыми сетями нам удалось увеличить продажи товаров для здорового питания на 20%», - указал Кирилл Григорьев.

Новая линейка готовой еды «Зеленая линия» производится на собственной фабрике-кухне Х5 Group, специально разработанной поварами и нутрициологами для сети магазинов «Перекресток».

По словам представителей компании, в настоящее время в ассортименте представлено 13 позиций, и до конца текущего года планируется расширение продуктовой линейки. Среди ассортимента, доступного для покупателей на полках сети магазинов, можно отыскать борщ и тыквенный крем-суп, сырники и творожные запеканки, сэндвич-роллы и пасты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей.

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Еда Питание Магазины
18 февраля 2024, 19:28
Природоохранную зону создадут в Ленинском городском округе
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Министерство природных ресурсов и экологии России согласовало создание особо охраняемой зоны вокруг памятника природы «Суханово», расположенного в Ленинском городском округе. Площадь территории нового заповедника превысит 71 гектар.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что проектируемая ООПТ включает ряд ценных комплексов. Среди них леса различных типов, а также луга.

«Также ценным природно-культурным объектом является старинный парк усадьбы „Суханово“ с сохранившимися аллеями и многочисленными деревьями-долгожителями. Здесь установлены местообитания 15 охраняемых видов фауны и краснокнижного растения - рябчика шахматного», - указал Тихон Фирсов.

При проведении исследований территории будущего памятника специалисты выявили богатое разнообразие насекомых, в частности бабочек, в этой местности. В районе обитают краеглазка эгерия, коконопряд молочайный, медведица-хозяйка, шашечница авриния и другие виды.

Кроме того, установлено присутствие других краснокнижных животных, таких как обыкновенный уж, черный коршун, дятел - средний пестрый, зеленый и седой.

Планируется, что к середине текущего года будет разработан проект постановления, предполагающий создание охранной зоны вокруг памятника природы «Суханово», от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Природа Экология Ленинский округ
18 февраля 2024, 16:30
Глава Жуковского обсудил развитие округа с советом директоров городских организаций и структур
Unsplash
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Глава Жуковского совместно с научным руководителем ЦАГИ Сергеем Чернышевым провел заседание совета директоров предприятий города. Борис Аубакиров отчитался за предыдущий год и рассказал о планах развития округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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В этом году планируется закончить проектирование индустриального парка и приступить к реализации проекта. В планах открыть обновленную взрослую поликлинику. Начато строительство крупнейшей школы в новом микрорайоне. Ведутся работы по модернизации водозаборных узлов для повышения качества и чистоты воды.

Глава Жуковского рассказал о мерах помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, и их семьям, исполнении бюджета города, работах по благоустройству парка и других аспектах, касающихся социально-экономического развития города.

Совет директоров на прошел в главном офисе компании RED WINGS, который находится в здании корпорации «ОАК». Генеральный директор RED WINGS Евгений Солодилин провел экскурсию для коллег, показал рабочие пространства и рассказал о размещении штата авиакомпании в новом здании. Он также представил доклад о текущей деятельности авиакомпании и планах по ее развитию.

Жуковский
18 февраля 2024, 16:00
Врачи из Люберец удалили трехлитровую опухоль брюшной полости у новорожденного
Пресс-служба Минздрава МО
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Родители двухлетнего мальчика обратились в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). Они сообщили об увеличении размера живота у ребенка. Врачи, проведя обследования, выявили у него лимфангиому брюшной полости.

Заведующий отделением детской хирургии МОЦОМД Владимир Трунов подчеркнул, что операция была необходима для удаления огромного образования, которое оказывало давление на органы и затрудняло нормальное функционирование организма малыша.

«Объем лимфатической жидкости составил три литра», - отметил Владимир Трунов.

Этот случай подчеркивает важность своевременной медицинской помощи и профессионализм медицинского персонала Подмосковья в решении сложных проблем. Сейчас мальчик идет на поправку и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Врачи
18 февраля 2024, 15:32
«Парту героя» в память об участнике ВОВ Николае Стороженко открыли в школе № 20 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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«Парту героя» открыли в честь ветерана Великой Отечественной войны Николая Прокофьевича Стороженко в школе № 20. В церемонии открытия поучаствовал танцевальный ансамбль дома детского творчества «Родник», депутат Алексей Федоров и представители территориального управления Подрезково.

Николай Прокофьевич Стороженко - советский журналист. Он автор сборника «Танки идут вперед», а также кандидат педагогических наук. В 1943 году в составе танкового соединения освобождал Полтавщину. До 1972 года жил в поселке Подрезково. За отвагу и мужество Николай Стороженко был дважды награжден орденом Красного Знамени и Красной Звезды. Имел различные медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

«Николай Прокофьевич был отзывчивым и талантливым человеком. Очень любил свою родину, родной край. Написал много очерков, рассказов, стихотворений, посвященных друзьям, близким и Великой Отечественной войне. В них он рассказал о тех событиях, которые происходили с ним и его товарищами на линии фронта в 1941–1945 годах», - рассказал местный депутат Алексей Федоров.

Во время церемонии открытия «парты героя» учащиеся школы ознакомились с творчеством участника войны. После школьники продемонстрировали творческие номера. Они читали стихи и исполняли песни.

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Школы Химки ВОВ

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