Продавцам сельскохозяйственных земель в Подмосковье напомнили о необходимости уведомления властей

Главной особенностью является преимущественное право покупки таких земель у правительства Подмосковья. В случае, если владелец намерен продать свой участок, который попадает под категорию «земли сельскохозяйственного назначения», то он обязан уведомить власти о своем решении.

Отметим, что под это требование не попадают огородные и садовые участки, территории для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, а также на земельные участки, на которых построены объекты недвижимости. Также не требуется извещать правительство Московской области, если земля продается на публичных торгах.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что уведомить власти о продаже земель сельскохозяйственного назначения можно в электронном виде на платформе региональных госуслуг.

В случае принятия решения о целесообразности покупки земельного участка он будет выкуплен в собственность Московской области для дальнейшего использования в сельскохозяйственных целях по цене, предложенной продавцом. При отказе собственник участка может продать его любому лицу, но по цене не ниже той, которую он заявил в извещении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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