Процедуру продления соцкарт для сирот упростили в Подмосковье

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что в рамках межведомственного электронного взаимодействия запрашиваются сведения об обучении детей-сирот в срок до 1 февраля и до 1 августа текущего года.

«Таким образом, 29 января 2024 года автоматически сформировано продление срока действия СКМО и останется лишь явиться в МФЦ и продлить действие карты, приложив её к считывающему устройству - ридеру», - сообщил начальник Окружного управления социального развития № 4 Владимир Морозов.

В ведомстве уточнили, что такие сведения поступят на 508 детей Богородского округа, 232 ребенка из Павловского Посада, 261 обучающегося из Электростали, а также на сирот из Электрогорска и Черноголовки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2023 году 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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