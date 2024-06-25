Процедуру получения протезов и слуховых аппаратов упростили в Подмосковье

«Мы упростили процесс оформления документов для жителей и теперь при подаче заявления не потребуется предоставлять медсправку, она будет запрошена автоматически из поликлиники», - отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, ежегодно услуга предоставляется трем тысячам человек. Теперь им не придется получать бумажное направление в протезную организацию, обеспечение изделиями будет осуществляться по электронным спискам.

Напомним, что при подаче заявления на бесплатную протезно-ортопедическую помощь учитывается среднедушевой доход семьи, который не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума. Эти условия не относятся к слухопротезированию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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