Процедуру оформления животных для перелета упростили в аэропорту Домодедово

Ранее внутренние и международные сертификаты выдавали только в аэропорту. На осмотр животного отводилось 40 минут, а проводился он в порядке живой очереди. Теперь услугу перенесли в онлайн, а ветеринарные кабинеты размещают во всех аэропортах. Такой кабинет недавно открылся в здании нового терминала аэропорта Домодедово.

«Государственный инспектор проведет физический досмотр, документарный досмотр. Примет к сведению, все ли в порядке, выполнены ли все единые ветеринарные санитарные требования той страны, куда летят пассажиры, <…> либо выдаст новый сертификат взамен ветеринарного свидетельства формы № 1, либо поставит штамп в паспорте», - рассказала главный государственный инспектор управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Елена Олефир.

После осмотра у ветеринара пассажир с питомцем может отправиться на регистрацию. Также можно будет за пять дней до полета оформить сертификат и сразу пойти на посадку. Главное, чтобы питомец и его переноска проходили по всем параметрам.

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