08 ноября 2023, 10:44

Процедуру оформления животных для перелета упростили в аэропорту Домодедово

Unsplash
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Теперь оформление животных перед перелетом в аэропорту Домодедово проходит быстрее. Сертификат для питомца можно получить онлайн, а после пройти контрольный осмотр у ветеринара в терминале перед вылетом.

Ранее внутренние и международные сертификаты выдавали только в аэропорту. На осмотр животного отводилось 40 минут, а проводился он в порядке живой очереди. Теперь услугу перенесли в онлайн, а ветеринарные кабинеты размещают во всех аэропортах. Такой кабинет недавно открылся в здании нового терминала аэропорта Домодедово.

«Государственный инспектор проведет физический досмотр, документарный досмотр. Примет к сведению, все ли в порядке, выполнены ли все единые ветеринарные санитарные требования той страны, куда летят пассажиры, <…> либо выдаст новый сертификат взамен ветеринарного свидетельства формы № 1, либо поставит штамп в паспорте», - рассказала главный государственный инспектор управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Елена Олефир.

После осмотра у ветеринара пассажир с питомцем может отправиться на регистрацию. Также можно будет за пять дней до полета оформить сертификат и сразу пойти на посадку. Главное, чтобы питомец и его переноска проходили по всем параметрам.

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Аэропорт Домодедово Животные
08 ноября 2023, 10:54
Еще 345 сертификатов на льготную ипотеку выдадут в Подмосковье в 2024 году
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Более двух миллиардов рублей направят на социальную ипотеку в Подмосковье в 2024 году. Сертификаты получат ценные специалисты в сферах здравоохранения, образования и науки.

«В регионе программа „Социальная ипотека“ стартовала с 2016 года. За это время получили сертификаты и улучшили свои жилищные условия порядка трех тысяч специалистов Подмосковья», - отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Сертификат дает право на получение субсидии в размере 50% от стоимости жилья. В дальнейшем государство гасит основной долг, а получатель льготной ипотеки оплачивает только банковские проценты по кредиту.

Другой формой поддержки является компенсация 15% стоимости жилья в первоначальном взносе по кредиту либо снижение на два процентных пункта ставки по ипотеке.

Проект бюджета Подмосковья на 2024 год предусматривает более двух миллиардов рублей на социальную ипотеку. Это примерно 345 сертификатов, которые смогут получить врачи, учителя, воспитатели, тренеры и ученые.

На оплату первоначального взноса предусмотрено свыше 1,2 миллиарда рублей на год, на погашение основного долга - более 680 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. По его словам, в селах Московской области не хватает работников, в том числе механизаторов и селекционеров. Привлечь специалистов помогла бы помощь в приобретении жилья.

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Ипотека Мособлдума Социальная ипотека
08 ноября 2023, 10:48
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 10 ноября
Фото mixyfotos.ru
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Первый класс пожарной опасности ожидается в лесах Московской области с 8 по 10 ноября. По прогнозам синоптиков, в среду температура воздуха прогреется до +8 градусов, ночью опустится до +4.

В Комлесхозе региона заявили, что за 7 ноября в лесах Московской области возгораний не выявили. Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что в случае обнаружения пожаров, необходимо звонить по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
08 ноября 2023, 10:47
Новая пекарня появилась в Солнечногорске по льготной программе «Недвижимость за рубль»
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Пекарню открыли в Солнечногорске по льготной программе «Недвижимость за 1 рубль». Ранее предпринимательница обратилась к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу за помощью. Она занималась изготовлением кондитерских изделий и была намерена расширить бизнес.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей поручил руководителю общественной приемной в Солнечногорске Алексею Шашкину подключиться к решению вопроса, организовав взаимодействие с администрацией и комитетом по управлению имуществом округа.

Предпринимательнице рассказали о порядке получения помещения и помогли подобрать недвижимость. Благодаря программе девушка сможет ежегодно экономить около 300 тысяч рублей и направить эти деньги на развитие бизнеса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
08 ноября 2023, 10:45
Мемориальную доску в честь летчика-испытателя Георгия Мосолова открыли в Жуковском
Телеканал «360»
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Мемориальную доску Герою Советского Союза Георгию Мосолову открыли в Жуковском. Ее установили на стене дома № 13 на улице Маяковского, где жил знаменитый летчик.

Участие в торжественном открытии памятной доски принял сын летчика-испытателя.

«Мой отец вошел в историю авиации тем, что он один из немногих людей в мире, кто <…> поставил три абсолютных мировых рекорда. <…> У отца было два рекорда скорости и один - высоты. Это означает, что на тот момент никто не летал быстрее в мире на самолете», - поделился сын героя Георгий Мосолов.

Георгий Константинович был первым советским летчиком-испытателем, поставившим сразу шесть мировых рекордов, три из которых абсолютные. На первом сверхзвуковом самолете МиГ-21 в 1959 году он установил рекорд средней скорости на замкнутой дистанции: 2388 километров в час. Следом в 1961 года на самолете МиГ-21Ф он установил абсолютный мировой рекорд высоты полета при взлете с земли - 34 714 метров. Впервые отечественный самолет установил мировой рекорд, который долгое время никто не мог побить.

Георгия Мосолова знали как веселого, улыбчивого человека, но за природным чувством юмора скрывался волевой, стойкий характер. Его образ в гермошлеме обошел многие иностранные газеты и журналы мира, на долгие годы став визитной карточкой советской реактивной авиации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Жуковский

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