Процедура по восстановлению ритма сердца стала доступна пациентам больницы в Истре

Речь идет о таких процедурах, как чреспищеводная эхокардиография и электрическая кардиоверсия. Для пациентов, получающих лечение в стационаре Истринской клинической больницы, они уже проводились в течение последнего года. Первым их применять стал врач-кардиолог больницы Давид Агабабян. Исследование позволяет выявить наличие или отсутствие тромбов в предсердиях.

Если тромбов нет, то электрическую кардиоверсию можно проводить сразу же. Процедура длится от пяти до 10 минут, после нее специалисты принимают решение о необходимости направления пациента на прохождение электрической кардиоверсии, либо оставляют больного на медикаментозном лечении.

Это стало возможным благодаря модернизации оборудования, которое применяется для лечения больных, страдающих аритмией. При наличии показаний у пациентов лечащие врачи поликлиник и амбулаторий могут направить больных с аритмией для уточнения диагноза в Истринскую больницу.

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