16 сентября 2024, 18:08

Пробные запуски тепла начались в котельных Подмосковья

Медиасток.рф
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Пробные топки начались в котельных Подмосковья. Кратковременные запуски тепла помогут определить готовность системы к зиме, отметили в Министерстве энергетики Московской области.

«С 15 сентября мы начали пробные топки. Все магистральные сети заполняются теплоносителем под давлением и находятся в таком состоянии до непосредственного запуска котельной. Идет проверка газового оборудования, циркуляционных насосов, после чего - поочередный запуск каждого котла, выход на режим», - отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Пробные топки покажут, что система успешно запущена после планового ремонта или что требуются срочные меры по устранению дефектов.

Пробная топка проводится в течение 72 часов. В случае выявления неисправностей будут приняты меры.

К отопительному периоду в Подмосковье подготовят 2,8 тысячи котельных, 1,5 тысячи центральных тепловых пунктов, 10,7 тысячи километров тепловых сетей, 18 тысяч километров сетей водоснабжения (в том числе горячего водоснабжения), 14 тысяч километров сетей водоотведения, 43,2 тысячи подстанций, 103 тысячи километров электросетей, 62,4 тысячи километров газопроводов.

Подготовка многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону завершится с наступлением октября, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В каждом МКД проверят инженерные системы, теплоизоляцию на чердаках и в подвалах, состояние наружных стен.

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Отопление
16 сентября 2024, 19:47
Усадьбу Шапошниковых в Коломне внесли в перечень охраняемых объектов
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области внесло в перечень объектов охраны регионального значения усадьбу Шапошниковых. Главный дом архитектурного ансамбля построили в период с 1830–1840 годы.

Объект культурного наследия - жилой дом расположен на улице Савельича в историческом центре Коломны.

Кирпичное двухэтажное здание 19 века - бывший главный дом городской усадьбы, которой до революции 1917 года владели купцы Шапошниковы. В усадьбе находились также одноэтажный кирпичный флигель и деревянные хозяйственные постройки. В советское время дом национализировали и приспособили под квартиры.

В ведомстве отметили, что утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание.

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Коломна Квартиры
16 сентября 2024, 19:36
Здание Востряковского лицея № 1 в Домодедове отремонтируют в 2026 году
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В городском округе Домодедово в третьем здании Востряковского лицея № 1 проведут капитальный ремонт. Его запланировали на 2026 год по федеральной программе.

Глава городского округа Евгения Хрусталева приехала на встречу с педагогами и родителями воспитанников лицея, чтобы рассказать им о планах по модернизации учебного заведения.

Третий корпус лицея площадью 7000 квадратных метров начнут ремонтировать уже осенью 2025 года. Учеников временно переведут в оставшиеся два здания образовательного учреждения. Для школьников, которых на учебу доставляет автобус, организуют дополнительный рейс.

Отметим, что в лицее есть лингвистический класс, где ученики дополнительно осваивают китайский язык, а также предпринимательский и космический классы, единственные в округе два класса для детей с расстройством аутистического спектра, агрокласс, инженерный класс.

«Радует, что ребята могут всесторонне развиваться. Возможностей будет еще больше после капитального ремонта здания лицея», - сказала Евгения Хрусталева.

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Город Домодедово
16 сентября 2024, 19:02
Акцию по высадке деревьев и кустарников провели в Красногорске
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В городском округе Красногорск организовали осенний марафон озеленения. Акция по высадке деревьев и кустарников прошла в поселке Новый и в деревне Путилково.

В красногорском поселке Новый на спортивной площадке вблизи дома № 8 корпус 3 организовали пункт сбора с садовым инвентарем, музыкой и полевой кухней. Более 60 местных жителей приняли участие в озеленении. Это общественники, сотрудники администрации и активные жители.

«Такие мероприятия нужны, чтобы дети учились любить природу и бережно относиться к окружающей среде», - отметила начальник отдела Ильинское управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск Мария Козловская.

В деревне Путилково добровольцы облагородили двор между корпусами 1, 2 и 3 дома № 10 по Сходненской улице. Управляющая компания привезла для активистов инвентарь. Жителям помогали и сотрудники Красногорской городской службы.

«Очень понравилось участвовать в акции. Мы довольны результатом и надеемся, что наша территория станет еще зеленее и красивее», - рассказала жительница Светлана Винокурова.

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Красногорск Благоустройство
16 сентября 2024, 19:01
Гидравлические испытания проведут на котельной в Марфине в Мытищах
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по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В Мытищах прошло заседание комиссии . На нем рассмотрели вопрос о состоянии котельной № 72 в селе Марфино. На собрании приняли решение обратиться к ответственным лицам с просьбой провести подготовку объекта, в том числе гидравлические испытания.

Котельная № 72 в Марфине находится в ведении служб Министерства обороны России. Она снабжает теплом одноименный санаторий и жилые дома. В свое время планировалась передача пункта и семи километров сетей муниципалитету, однако процедура не состоялась. На сегодня котельная не предоставила документы о подготовке к отопительному сезону и не провела гидравлические испытания. Вместе с тем требования к состоянию инженерной инфраструктуры и документации выросли по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы несем ответственность перед жителями. Их не интересуют трудности владельцев котельной. Поэтому все необходимые технические испытания должны быть проведены», - отметил первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Члены комиссии приняли решение обратиться к руководству Московского военного округа, в Министерство энергетики области и вице-губернатору Евгению Хромушину.

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Мытищи

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