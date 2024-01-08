Проблемы с отоплением в Павловском Посаде устранят в скором времени

Отопление в населенных пунктах Тарасово, Кузнецы, Носырево и Заозерье восстановят сегодня днем, отметили в ведомстве. В эти населенные пункты уже вернули электричество.

«Отключение электроэнергии связано с проведением работ по устранению однофазного замыкания», - объяснили в Минэнерго.

Известно, что жители остались без света около 03:00 часов по московскому времени, а восстановили его уже в 04:00. Жители Подмосковья могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» Накануне энергетики компании «Россети Московский регион» наладили бесперебойное электроснабжение в Чехове и Солнечногорске. Специалистам не помешали даже сильные морозы, которые обрушились на Подмосковье.