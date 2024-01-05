Проблемы с отоплением решили на улицах Жирохова и Чехова в Лобне

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Ранее местные жители сообщили о пониженных параметрах отопления и других проблемах, связанных со сложными погодными условиями. После этого Игорь Демешко собрал экстренный штаб, в состав которого вошла заместитель глава Лобни по ЖКХ Анна Николаевна.

«На данный момент отопление восстановлено в доме № 2 по улице Жирохова. Там накануне произошел скачок напряжения в котельной, в результате которого сгорели два насоса», - сообщил Игорь Демешко.

Кроме того, на улице Чехова, дом № 4 из-за скачка электроэнергии фиксировались перебои с подачей отопления и горячей воды. В котельной ЦТП-13 встали насосы.

«На данный момент система перезапущена. Специалисты завершают работы по развоздушиванию. В кратчайшее время во всех квартирах станет тепло», - добавил Игорь Демешко.

Сообщить о проблеме можно по номеру телефона ЕДДС: 8-495-577-12-43. Все обращения находятся на контроле у специалистов аварийных бригад.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье могут возбудить ряд административных дел из-за нарушений с подачей тепла и света.

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