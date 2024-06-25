Проблему с записью жителей на прием к врачам решат в Богородском округе

Речь идет о невозможности попасть на прием к кардиологу и неврологу. Также пациенты жаловались на сложности при записи в Центр амбулаторной онкологической помощи в Ногинске.

«Что касается записи к узким специалистам, мы руководствуемся теми документами, которые изданы Минздравом. В порядке самозаписи можно записаться к ряду специалистов, в их числе терапевт, офтальмолог, отоларинголог, хирург, стоматолог, фтизиатр, психиатр, акушер гинеколог и некоторые другие. К остальным врачам запись через участкового терапевта», - сказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Также Сергей Анатольевич отметил, что есть определенные категории пациентов, которые стоят на диспансерном учете у того или иного специалиста, к примеру, у кардиолога. Для них самозапись на портале доступна.

Что касается записи в Центр амбулаторной онкологической помощи, то 60% времени приема выделено для самозаписи повторных больных. 40% - это ячейки, в которые запись осуществляет врач при подозрении на онкозаболевание.

По словам главного врача Ногинской больницы, проблема возникает ввиду дефицита специалистов: кто-то из врачей находится в отпуске, кто-то - на больничном. Две недели назад в штат были приняты два новых врача-онколога, один из них - на должность заведующего. Это доктора с большим опытом работы, в том числе в Московском областном онкологическом диспансере. Теперь проблема доступности не будет стоять так остро.

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