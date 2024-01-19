19 января 2024, 22:32

Проблему с вывозом мусора решат в ближайшее время в поселке Селятино в Наро-Фоминске

Unsplash
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Заседание выездной администрации состоялось в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа. В нем приняли участие более 30 человек, которые обсудили свыше 40 проблем.

Кроме того, жителям рассказали про отопление, подчеркнув, что сейчас теплоноситель подается в полном объеме. По каждому адресу, где фиксировались проблемы, будут проведены перерасчеты коммунальных платежей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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Жительница дома № 30-а Галина Мороз обратилась к заместителю главы Алексею Гусакову с жалобой на неубранный снег и несвоевременный вывоз мусора. Вместе с ней по теме ЖКХ обратились более 12 заявителей.

Алексей Гусаков каждому жителю дал исчерпывающий ответ на обращение, взял письма на рассмотрение и обещал решить проблемы в ближайшее время.

«Сегодня вопросы касались и благоустройства детских площадок, и ремонта дорог, уборки площадок, и сбоя в отоплении. У регионального оператора были проблемы по вывозу мусора, сейчас компания „встает в график“. Этот вопрос недели за две или за три мы решим. Жители уже заметили, что за неделю тема мусора меняется в положительную сторону», - пояснил заместитель главы.

Наро-Фоминск ЖКХ Отопление Мусор
19 января 2024, 21:56
Глава Дзержинского Шелухин подал заявление об отставке
Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов
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Глава Дзержинского Московской области Владимир Шелухин написал заявление об отставке. Соответствующее обращение он направил в Совет депутатов городского округа.

Владимир Шелухин в своем Telegram-канале пожелал всем удачи и приложил фотографию заявления.

«Досрочно прекращаю полномочия главы городского округа Дзержинский Московской области в связи с отставкой по собственному желанию», - указано в заявлении.

Напомним, Владимир Шелухин был избран главой городского округа в июле 2022 года.

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Отставки Депутаты Дзержинский
19 января 2024, 21:42
Более 40 жителей Дедовска посетили встречу с депутатом Госдумы Колуновым в Истре
Полина Чаленко
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Выездная администрация городского округа Истра состоялась в доме культуры Дедовска. В ходе встречи местные жители получили ответы на волнующие их вопросы.

Прием граждан вели председатель Совета депутатов городского округа Истра Игорь Власов, а также руководители управлений администрации по юридическим вопросам, вопросам безопасности и содержания территорий, сферы ЖКХ, благоустройству дорог, сфере транспорта и строительства.

В рамках рабочих поездок по городам с жителями также пообщался и депутат Госдумы Сергей Колунов. Встречу посетили 42 жителя, от которых по различным вопросам было принято и рассмотрено 60 обращений.

Сотрудница скорой помощи Галина Придольчик обратилась к первому заместителю главы администрации округа Татьяне Бикмухаметовой с просьбой разобраться с проблемой отопления в здании станции в Истре. По ее обращению принято решение о незамедлительно направить специалистов, чтобы разобраться в ситуации и выяснить причины.

«Формат таких встреч очень удобный. Очень радует открытость всех сотрудников городского округа Истра. Все вопросы очень сложные и всеобъемлющие, но шаг за шагом во взаимодействии с властями городского округа наши вопросы решаются» - поделился председатель СНТ «Дубки» Максим Сатлер.

Он приехал на встречу по вопросу постановки на учет бесхозной дороги, уборка которой в зимний период возможна только через обращения в «Добродел». Дачники обратились к представителям администрации с просьбой о принятии дороги в муниципальную собственность и проведении её регулярного обслуживания.

Председатель Совета ветеранов Дедовска Надежда Скуратович пришла, чтобы обсудить с Сергеем Колуновым целый ряд вопросов: строительство очистных сооружений в Дедовске, обслуживание и очистка федеральных дорог, проходящих через город, а также судьбу института РГСУ.

По итогам встречи с Сергеем Колуновым она уже получила ответ по формированию проектной документации на очистные сооружения Дедовска и сроки их возведения, и уверена, что ответы на оставшиеся вопросы также не заставят себя долго ждать. Как отметил депутат ГД РФ Сергей Колунов, большинство поступивших к нему обращений связано со сферой ЖКХ, протечками и холодными трубами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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ЖКХ Истра Депутаты
19 января 2024, 21:10
Семья из Волоколамска пригласила посетить стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Телеканал «360»
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Семья из Волоколамска посетила стенд Московской области на форуме «Россия» на ВДНХ. Карина Ерощенкова отметила высокий уровень организации и рекомендовала найти время, чтобы посмотреть выставку.

Карина Ерощенкова рассказала, что приехала специально, чтобы увидеть стенд Подмосковья.

«Посмотрели прекрасные, интересные капсулы с нашими проектами, с достоянием нашего прекрасного древнего Подмосковья», - поделилась Карина Ерощенкова.

Женщина подчеркнула, что на стенде представлено большое количество активностей, включая мастер-классы и игры.

«Поиграли в игру, ребенок почувствовал себя управленцем. Сыграли прекрасную викторину, получили классные подарки. Еще прошли мастер-класс по тарелочке, тарелочку забрали себе домой. Спасибо огромное организаторам этого интересного стенда за такой интерактивный, интересный проект», - добавила женщина.

Она отметила, что приехала на выставку вместе с мамой и младшим сыном - все остались довольны. Кроме того, Карина Ерощенкова призвала найти время и посетить мероприятие.

«Приехала с семьей - с мамой и с младшим сыном. Все очень довольны, всем очень интересно. Всем рекомендую посетить выставку. Также открылся форум „Родные - Любимые“. Приходите, участвуйте и получайте удовольствие от просмотра и участия!» - подытожила Карина Ерощенкова.

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волоколамск Выставка-форум «Россия»
19 января 2024, 19:19
Жители Воскресенска отметили качество уборки мусора с контейнерных площадок
Светлана Плотникова
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Жители дома № 28 по улице Менделеева в Воскресенске отметили регулярный вывоз мусора. Они также поделились пожеланиями по улучшению контейнерной площадки.

В городском округе Воскресенск вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляет региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Мусор вывозят часто, у меня окно выходит на эту сторону, и я вижу процесс уборки мусора. Вокруг мусорной площадки тоже порядок люди наводят, это очень радует. Единственное, я бы еще над ней сделала крышу, как это делают в других городах», - рассказала жительница дома № 28 Татьяна Ковалева.

Во взаимодействии с управляющими компаниями и региональным оператором по вывозу ТКО акцент делается на то, чтобы все контейнерные площадки соответствовали санитарным требованиям и нормам, а дворы и общественные пространства оставались чистыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Воскресенск Мусор

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