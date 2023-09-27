Проблему с перебоями водоснабжения решат в деревне Зимино

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Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Павел Нуштаев пообещал решить вопрос водоснабжения в деревне Зимино.

«Мы попробуем углубить колодец, чтобы докопаться до другой жилы. Жители говорят, что там вода совсем другого качества. Если не получится, то будем рыть другой колодец. Так или иначе, но мы обеспечим население водой, этот вопрос будет обязательно решен», - сказал Павел Нуштаев.

Еще одной темой на повестке стала нехватка общеобразовательных учреждений. Однако в перспективе в новом жилом комплексе построят детский сад и школу.

Староста деревни Вячеслав Гусев отметил, что многие озвученные ранее вопросы уже удалось решить.

«Очень радует, что руководство муниципалитета обратило на нас внимание. В основном здесь проживают люди старшего поколения, мы благодарны за то, что нас выслушивают и помогают решать наши проблемы», - отметил староста.

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