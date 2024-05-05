Проблему подтопления Окружной улицы решили в Лобне

Качество выполненных работ коммунальщики гарантируют. Осталось только дождаться испытаний отремонтированной системы первым майским дождем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

После дождей весной и летом на Окружной улице в Лобне дворы и дороги превращались в настоящее озеро, мешая жителям передвигаться. Весной решение было найдено.

«Управляющая компания привлекла водоканал ООО „Чайка“, специалисты раскопали и проблему нашли. Сегодня ее устранят», - прокомментировала глава городского округа Лобня Анна Кротова Специалисты водоканала с помощью новых технологий причину неисправности ливневой канализации установили быстро.

«Эта канализационная насосная станция никогда не обслуживалась и была в полуразобранном состоянии, сейчас мы установили на нее новые насосы, но дальше вода не уходит, где-то перебита трасса. Сейчас занимаемся поиском и будем дальше устранять эту проблему, чтобы все это уходило в общую ливневую систему», - рассказал руководитель строительного направления ООО «Чайка» Андрей Афанасьев.