Проблему подтопления двора у дома №18 в микрорайоне Рекинцо решат к лету

Жители микрорайона обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой решить проблему подтопления двора. Вопрос оперативно взяли на контроль. Сейчас рабочие уже приступили к обустройству ливневой канализации: убрали асфальтовое покрытие, разрыли котлован и проводят монтаж специальных колодцев для сбора воды.

«Зачастую вода подтапливает подъезды. Строительство ливневой системы позволит защитить двор во время прохождения ежегодных паводков», - прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По его словам, завершить все работы планируют в июле 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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