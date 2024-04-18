Проблему освещения решат в селе Карпово в Воскресенске
Временно исполняющая полномочия главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина пообещала в кратчайшие сроки решить вопрос с уличным освещением в селе Карпово. Местные жители о проблеме рассказали на выездной администрации.
Елена Овсянкина поручила заняться вопросом работникам муниципального казенного учреждения «Благоустройство и озеленение» и специалистам профильных служб.
«Примем меры для улучшения качества жизни нашего населения», - рассказала временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.
Выездная администрация прошла в среду, 17 апреля, в доме культуры деревни Степанщино. Жители смогли обсудить свои проблемы и предложения непосредственно с профильными специалистами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в регионе пройдет акция «День добрых дел».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».