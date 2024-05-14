14 мая 2024, 21:26

Пробки в Подмосковье вечером 14 мая достигли 6 баллов

Медиасток.рф
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Подмосковный Минтранс опубликовал данные о загруженности дорог во вторник вечером, 14 мая. Пробки составили шесть баллов.

Как уточнили в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе.

Также непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

В Минтрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем, особенно перед пешеходными переходами.

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Пробки Дороги
14 мая 2024, 21:59
Более 3 тысяч авто эвакуировали в Подмосковье на прошлой неделе
ЦБДД
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Более трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья на прошлой неделе. Водители нарушили правила парковки 3125 раз.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, это на 34 автомобиля меньше, чем на предыдущей неделе.

Чтобы не искать свою машину на штрафстоянках, в ведомстве посоветовали соблюдать несколько простых правил: не нужно парковать автомобиль под запрещающими знаками и на стоянках для инвалидов, во втором ряду дороги, на трамвайных путях, на остановках общественного транспорта, а также на пешеходном переходе или ближе, чем пять метров к нему.

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Задержания ПДД Водители
14 мая 2024, 21:57
Всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» пройдет 19 мая в Зарайске
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Масштабный полумарафон с синхронным стартом — «ЗаБег.РФ» проведут 19 мая в Зарайске. Трасса пройдет по главным городским достопримечательностям. Бегуны увидят Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Водонапорную башню, Церковь Ильи Пророка, а также Церковь Троицы Живоначальной.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, стартуют спортсмены на площади у мемориала «Вечный огонь» и там же финишируют.

​Участникам предстоит пробежать четыре дистанции: один, пять, десять и 21.1 километров. Каждый спортсмен получит футболку, памятную медаль и подарки от партнеров мероприятия.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится уже в восьмой раз и объединит всю страну. Участники одновременно стартуют в 85 субъектах России. Забег пройдет в рамках международного полумарафона OneRun, в котором примут участие бегуны из России, Бразилии, Китая, ОАЭ, Катара, Сербии, Пакистана и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Зарайск
14 мая 2024, 21:06
Глава Лобни почтила память погибших на СВО
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Глава Лобни Анна Кротова и ее заместитель Владимир Зиновьев почтили память погибших в ходе спецоперации. Они возложили цветы к могилам погибших.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе со своим заместителем Владимиром Зиновьевым посетили Луговское кладбище. Они почтили память погибших на специальной военной операции и возложили цветы к могилам лобненцев.

Также Анна Кротова и Владимир Зиновьев посетили могилу бывшего первого заместителя главы городского округа Лобня Анны Кумановой, она внесла большой вклад в развитие города.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Военные
14 мая 2024, 20:47
Итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа» подвели в Лобне
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В Лобне прошел конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Сотрудники Министерства внутренних дел подвели итоги конкурса.

Сотрудники полиции и член Общественного совета при отделе Министерства внутренних дел России по городскому округу Лобня Вадим Стефанишин подвели итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

В конкурсе приняли участие ребята дошкольного отделения «Незабудка» школы № 8 и дети сотрудников отдела Министерства внутренних дел России.

Выделили три творческие работы детсадовцев, которые были направлены в Главное управление Министерства внутренних дел России по Московской области для дальнейшего участия в конкурсе уже на региональном уровне.

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Дети Лобня конкурсы

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