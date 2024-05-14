Пробки в Подмосковье вечером 14 мая достигли 6 баллов
Подмосковный Минтранс опубликовал данные о загруженности дорог во вторник вечером, 14 мая. Пробки составили шесть баллов.
Как уточнили в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе.
Также непросто проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
В Минтрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем, особенно перед пешеходными переходами.
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