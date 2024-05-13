Пробки в Подмосковье вечером 13 мая достигли 5 баллов
Подмосковный Минтранс опубликовал данные о загруженности дорог в понедельник вечером, 13 мая. Пробки составили пять баллов.
Как уточнили в ведомстве основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.
Также очень трудно проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
В Минтрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем, особенно перед пешеходными переходами.
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