20 февраля 2024, 18:19

Пробки в Подмосковье увеличились до 6 баллов к вечеру 20 февраля

Минтранс МО
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Загруженность магистралей и шоссе в Московской области составила шесть баллов вечером 20 февраля. В Минтрансе региона сообщили, где образовались основные заторы.

К вечеру пробки образовались на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Дмитровском и Каширском шоссе. Есть заторы также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году.

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Пробки Дороги Водители
20 февраля 2024, 17:56
Живущая в Воскресенске электросварщица с 40-летним опытом поделилась историей выбора неженской профессии
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Надежда Лаврентьева, жительница Воскресенска, на протяжении 43 лет трудится на должности электросварщика ручной сварки. В филиале «Газпром теплоэнерго МО», где она работает, Надежде доверяют выполнение самых сложных задач.

Надежда рассказывает о своем нестандартном выборе: изначально она мечтала стать медиком, но не смогла поступить в училище. В результате она выбрала профессию электросварщика, обучившись в среднем профессиональном-техническом училище № 15 Воскресенска. О своем выборе Надежда ни разу не пожалела, несмотря на физические трудности и работу в любую погоду.

В январе этого года Надежда принимала активное участие в монтаже и запуске пяти передвижных блочно-модульных котельных в Воскресенске. Тогда благодаря слаженной работе специалистов удалось наладить стабильное теплоснабжение микрорайонов Цемгигант и Лопатинский.

Работа в мужском коллективе для Надежды скорее является преимуществом. Она ценит добродушие и отзывчивость своих коллег, с которыми ей легко работать. По словам сварщицы, такая атмосфера и поддержка коллектива являются залогом успешной работы.

За свой долгий и плодотворный труд Надежда Лаврентьева была отмечена рядом наград, включая медаль «В память 850-летия Москвы», почетную грамоту и почетный знак главы Воскресенского муниципального района. В 2017 году ее труд был удостоен почетной грамоты губернатора Московской области за высокий профессионализм и вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства региона.

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Воскресенск
20 февраля 2024, 17:55
Навалы мусора убрали с 44 контейнерных площадок в Подмосковье за сутки
Главное управление содержания территорий Московской области
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За сутки коммунальные службы Подмосковья привели в порядок более 40 мусорных площадок. Ранее там выявили скопление отходов в прилегающей зоне.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, специалисты постоянно следят за состоянием контейнерных площадок. Они проверяют, когда проводят уборку территории и подъездов, чтобы мусоровоз мог добраться до баков.

За день коммунальщики привели в порядок 44 площадки, где выявили скопление отходов.

«Мусор не украшает территорию и доставляет дискомфорт жителям, поэтому такие нарушения сразу же устраняются. Например, в Дзержинском навалы убрали на 10 локациях», - отметили в ведомстве.

В ГУСТ призвали жителей не парковаться возле контейнерных площадок, чтобы не мешать проезду спецтехники. Обратиться по вопросам содержания дворов жители могут напрямую к инспекторам. Адреса территориальных отделов ведомства доступны по ссылке.

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Мусор
20 февраля 2024, 17:54
Более 40 контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за сутки
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ГУСТ Московской области контролирует содержание контейнерных площадок. Только за сутки в Подмосковье привели в порядок более 40 объектов — проверили своевременность уборки и доступность подъезда к бакам.

В ГУСТ МО уточнили, что жителям следует быть внимательными и не оставлять автомобили в узких проездах или вблизи контейнерных площадок - это создает трудности для проезда спецтехники.

Жители Московской области могут обратиться по всем вопросам содержания общественных пространств напрямую к инспекторам. Адреса территориальных отделов находятся на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Погода Мусор
20 февраля 2024, 17:44
Комлесхоз Подмосковья напомнил о правилах поведения при встрече с лосем
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Недавно жители Подмосковья встретились на прогулке с лосихой и ее детенышем. Видео попало в интернет и вызвало много вопросов о том, как правильно себя вести при встрече с сохатым. В Комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, что делать в подобных ситуациях.

В обычной жизни лоси - достаточно миролюбивые и даже безразличные к людям животные. Но встреча с ними может быть опасна осенью, в брачный период, или когда у самки появился детеныш.

Паниковать при виде лося не стоит. Нужно обойти животное стороной, не привлекая внимания, стараясь не упускать его из виду. Чаще всего сохатый будет просто стоять и смотреть на человека. Поняв, что тот занят своими делами, великан уйдет сам.

Нельзя пугать лося, кричать, замахиваться на него, проявлять агрессию, пытаться дотронуться.

«Лосихи очень тщательно следят за безопасностью своих детенышей. Именно они и могут напасть, защищая свое потомство, если почуят опасность. Поэтому, заприметив лосиное семейство, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Лучше, не упуская их из виду, аккуратно, вперед спиной отдаляться и уходить подальше от этого места», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Московской области Владислав Мурашов.

В Комлесхозе также напомнили, что у лосей плохое зрение, а вот бегают они очень быстро. Искать спасения на дереве - так себе вариант. Рост лося почти три метра, плюс еще рога. Лучше будет спрятаться за дерево.

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Природа Животные

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